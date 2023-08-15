Польська САУ "Краб" успішно знищує окупантів [ Редагувати ]
Ворожі бліндажі, укріплення, техніка та жива сила противника. Все це мішені для українських артилеристів. Як працює по окупантах екіпаж польської самохідної артустановки "Краб" - бачили наші колеги з Військового телебачення.
З цієї лісосмуги наші воїни обстрілюють позиції окупантів. Застосовують польську артилерійську установку "Краб"!
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Управління командира гармати. Це у нас живлення 24 і 48 вольтів. Це у нас система наведення. Далі у нас самоукладка та подача азоту, щоб вона працювала. Діставала снаряд і магазин. Магазин - це у нас конвеєр зі снарядами.
Всередині САУ чимось схожа на космічний корабель! Ця кнопка на панелі управління запускає конвеєр зарядки боєприпасів.
Снаряд виходить, ми беремо його за моток, витаскуємо, і він виїжджає на перекодування снарядів.
Електронна система керування робить САУ дуже мобільною. Вона здатна накривати ворога на відстані до сорока кілометрів!
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
В принципі у нас майже кожна ціль, не майже, а кожна - у нас є влучання. Перший постріл коректуючий, а другий - вже в ціль приходить. В одну ціль може входити й до п'яти снарядів.
До того ж машина досить швидка.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
І ні разу не груз. Вона завжди виїжджала, і все було добре. Взимку ні разу не підвела. Це заводити машину. Це у мене середній тормоз, справа газ, коробка передач ось. Це штурвал - він викидається.
Тетяна Бернадська, кореспондентка Військового телебачення України:
На жаль, зараз бойової роботи бути не може, бо передали, що над нами зараз літає розвідувальний БПЛА "Орлан", тому працювати неможливо.
Та щойно в небі стає чисто - екіпаж отримує координати ворожих цілей. "Краб" одразу виходить на полювання!
Їдемо на вогневі позиції. Зараз будемо працювати по росіянах.
Кілька секунд підготовки - і можна вести вогонь.
Постріл!
Лише поки наша знімальна група була тут, екіпаж "Краба" кілька разів влучив у ціль. Знищено бліндажі та укріплення ворога.
по темі
Антидронові рушниці замість ремонту доріг. Таке рішення ухвалила одна з громад на Черкащині. У селі Червона Слобода депутати проголосували за виділення п'яти мільйонів гривень з місцевого бюджету на купівлю антидронових рушниць.
Днями президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні. Про останні оборонні пакети військової допомоги й що ми отримаємо найближчим часом - розкаже Владислав Політ.
російські війська не полишають спроб захопити Мар'їнку. Як воїну за один день вдалося самотужки знищити 7 одиниць ворожої техніки? Розповідь із перших вуст - зафільмували наші колеги з Військового телебачення.
Жіночу літню польову військову форму поставили на забезпечення ЗСУ. Чи зручні фасони й чи до вподоби вони нашим захисницям?
Потужна підтримка, без якої важко уявити перемогу. Одяг і продукти, військове обладнання та амуніція - усе це тисячі бійців на передовій отримують від волонтерів. Наш наступний сюжет із Київщини, де пройшов благодійний ярмарок.