Кілька секунд підготовки - і можна вести вогонь.

Ворожі бліндажі, укріплення, техніка та жива сила противника. Все це мішені для українських артилеристів. Як працює по окупантах екіпаж польської самохідної артустановки "Краб" - бачили наші колеги з Військового телебачення.

З цієї лісосмуги наші воїни обстрілюють позиції окупантів. Застосовують польську артилерійську установку "Краб"!

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Управління командира гармати. Це у нас живлення 24 і 48 вольтів. Це у нас система наведення. Далі у нас самоукладка та подача азоту, щоб вона працювала. Діставала снаряд і магазин. Магазин - це у нас конвеєр зі снарядами.

Всередині САУ чимось схожа на космічний корабель! Ця кнопка на панелі управління запускає конвеєр зарядки боєприпасів.

Снаряд виходить, ми беремо його за моток, витаскуємо, і він виїжджає на перекодування снарядів.

Електронна система керування робить САУ дуже мобільною. Вона здатна накривати ворога на відстані до сорока кілометрів!

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

В принципі у нас майже кожна ціль, не майже, а кожна - у нас є влучання. Перший постріл коректуючий, а другий - вже в ціль приходить. В одну ціль може входити й до п'яти снарядів.

До того ж машина досить швидка.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

І ні разу не груз. Вона завжди виїжджала, і все було добре. Взимку ні разу не підвела. Це заводити машину. Це у мене середній тормоз, справа газ, коробка передач ось. Це штурвал - він викидається.

Тетяна Бернадська, кореспондентка Військового телебачення України:

На жаль, зараз бойової роботи бути не може, бо передали, що над нами зараз літає розвідувальний БПЛА "Орлан", тому працювати неможливо.

Та щойно в небі стає чисто - екіпаж отримує координати ворожих цілей. "Краб" одразу виходить на полювання!

Їдемо на вогневі позиції. Зараз будемо працювати по росіянах.

Кілька секунд підготовки - і можна вести вогонь.

Постріл!

Лише поки наша знімальна група була тут, екіпаж "Краба" кілька разів влучив у ціль. Знищено бліндажі та укріплення ворога.