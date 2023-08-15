Питання про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus практично вирішено. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.

Водночас за його словами, надання цих ракет не збільшить ракетний парк України, адже німці можуть надати власні ракети, коли вичерпаються британські чи французькі аналоги.

Стосовно ракет Taurus. Це не зовсім поширення наших можливостей. Це знов таки підтримка того, що у нас є. Нам почала Велика Британія надавати ракети Storm Shadow, вони ж вичерпуються, ми їх використовуємо і достатньо ефективно.

Далі, щоб у нас залишалися такі можливості, підключилися Франція з такими самими ракетами Storm Shadow, тільки вони називаються Scalp. Вони теж починають певним чином вичерпуватися.

І тут виникає розробка німецько-шведська - ракети Taurus. За характеристиками вони абсолютно схожі на Storm Shadow і Scalp, хіба що по довжині на кілька сантиметрів коротша, є невеличка різниця щодо двигуна та системи керування, але це не принципово.

Всі ці ракети можуть запускатися з літаків, переобладнаних, які у нас є. Вони уніфіковані з точки зору стандартів НАТО. Тобто і Storm Shadow, і Scalp, і Taurus спокійно використовуються з наших літаків.

А практика обмеження можливостей, зокрема дальності польоту, це стала практика, це не відносно України. Завжди, якщо якась країна продає чи надає якусь сучасну зброю, то вона робить обовязково так, щоб для власної армії були найкращі характеристики, а для інших дещо менше.

Обмеження можуть бути програмові, тобто система керування не сприймає координати більше, ніж, скажімо, 300 км від точки старту. Або можуть бути конструктивними, наприклад, обмеження обсягу палива.

Хочу зауважити, що якщо вже до преси вийшли в публічне поле розмови щодо надання ракет, то насправді питання вирішено, воно вже зараз знаходиться в стадії реалізації.