Це укриття нещодавно відремонтоване та там все необхідне є.

В якому стані зараз укриття в містах і селах? Чи виправила недоліки місцева влада? Після того як президент увів у дію рішення РНБО і посилив кримінальну відповідальність за неналежний стан сховищ.

Мій колега Юрій Куций - рушив на інспекцію околицями столиці. Про доступність укриттів у Білій Церкві - далі.

Біла Церква - районний центр в Київській області з населенням в понад 200 тисяч.

Це типовий спальний район міста зі стандартними дев'ятиповерхівками. Саме тут і будемо шукати та інспектувати укриття.

Довго шукати не довелося - майже на кожному будинку таблички з вказівниками, де знаходиться найближче укриття.

А ось ще одне місце для укриття, його особливість в тому, що ми бачимо ознаки нещодавно завершеного ремонту, двері обладнані системою автоматичного відкриття, тому туди потрапити, ми, на жаль, не можемо.

Але я хочу побачити що там, рушаю далі, сподіваюся, зачинених дверей не буде.

Вхід низенький, потрібно нахилятися, тому що можна лоба собі розбити. І двері в саме укриття вони зачинені. Але ми бачимо перед собою магнітний доступ, а також аварійне відкриття дверей. При вході я також помітив табличку, на якій написаний номер телефону людини, яка має відкрити це сховище в разі чого. Підемо перетелефонуємо?

Електронні замки, камери, красиві двері.

- Ваш номер телефону вказаний на табличці інформаційній. У вас знаходиться ключ чи ви просто відповідальні за це укриття? - В мене знаходився ключ, там вже зробили двері, що автоматично відкриваються, коли повітряна тривога.

Чоловік розповів, що серед людей похилого віку воно не таке популярне, як у сімей з дітьми. Проте це укриття нещодавно відремонтоване та там все необхідне є. Тому мені кортить зайти хоча б в одне таке бомбосховище, щоб на власні очі побачити "Білоцерківське диво".

- Добрий день, а ви тут мешкаєте? - Так, я живу в цьому будинку.

Пані Марина авторитет в будинку, всі її кличуть Петрівна. Вона може вирішити будь-яку проблему в багатоповерхівці.

- Скажіть, а укриття є у вас в будинку? - Є у нас укриття. - І в якому воно стані? - В нас нещодавно прорвало труби, каналізація прорвала. Ці майстри там убирали, замітали там і хлоркою змивали.

Жінку результат не влаштував, тому вона написала листа міському голові, щоб замінили бетонну підлогу. Звернення підписали також інші мешканці будинку. Проте відповіді дотепер немає.

- А ми можемо сходити з вами подивитися? - Можемо, будь ласка, йдемо, сходимо. - Вхід вільний в укриття? - В укриття вільний. - Чи потрібно в когось брати ключі? - Вільний вхід. - А було таке, що безхатьки забралися туди? - Слава Богу, не було. - Спустімось. - Оце таке в нас укриття. - Я хочу сказати вам, вибілено чистенько, світло. - Так все більш-менш нормально, але потрібно щоб положили підлогу, і більше потрібно лавочок, тому що для нас це мало дві лавочки. - Я дивлюся у вас тут є екстренна валіза. - Так, є така. - Хто її скомплектував, хто її сюди поставив мешканці чи? - Ні, це все міська влада зробила.

В цій скрині лежать аптечка, ліхтарики, вогнегасник та різні інструменти. Також в сховищі є бочка з питною водою.

Зібравши всі нарікання, я зустрівся з заступником міського голови, щоб чиновники звернули увагу на укриття в будинку Петрівни та дізнатися деталі облаштування білоцерківських укриттів

Анатолій Кравець, заступник білоцерківського міського голови:

Станом на сьогодні в Білій Церкві нараховується 237 найпростіших укриттів це в багатоквартирних будинках, 62 в закладах освіти, 39 споруд цивільного захисту. Найпростіші укриття в багатоквартирних будинках - це 237. Це те, що я сказав, з них у 222 вже виконані роботи, тобто зроблений поточний ремонт, капітальний ремонт, де вимагало, облаштовані вони світлом, вентиляцією і закуплене певне обладнання.

Не міг я не запитати про дистанційне відкриття укриттів.

Анатолій Кравець, заступник білоцерківського міського голови:

Чи не найголовнішою проблемою є це збереження того майна, яке є в найпростішому укритті, на жаль, але констатуємо цей факт, тому було прийняте рішення застосування системи віддаленого контролю.

Виявляється, що в укриттях, які обладнанні такою системою, розробники додатково встановлюють тривожні кнопки, які з'єднані з поліцією, пожежниками та швидкою допомогою.

Анатолій Кравець, заступник білоцерківського міського голови: