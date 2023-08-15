У Білій Церкві вже облаштували майже всі укриття [ Редагувати ]
В якому стані зараз укриття в містах і селах? Чи виправила недоліки місцева влада? Після того як президент увів у дію рішення РНБО і посилив кримінальну відповідальність за неналежний стан сховищ.
Мій колега Юрій Куций - рушив на інспекцію околицями столиці. Про доступність укриттів у Білій Церкві - далі.
Біла Церква - районний центр в Київській області з населенням в понад 200 тисяч.
Це типовий спальний район міста зі стандартними дев'ятиповерхівками. Саме тут і будемо шукати та інспектувати укриття.
Довго шукати не довелося - майже на кожному будинку таблички з вказівниками, де знаходиться найближче укриття.
А ось ще одне місце для укриття, його особливість в тому, що ми бачимо ознаки нещодавно завершеного ремонту, двері обладнані системою автоматичного відкриття, тому туди потрапити, ми, на жаль, не можемо.
Але я хочу побачити що там, рушаю далі, сподіваюся, зачинених дверей не буде.
Вхід низенький, потрібно нахилятися, тому що можна лоба собі розбити. І двері в саме укриття вони зачинені. Але ми бачимо перед собою магнітний доступ, а також аварійне відкриття дверей. При вході я також помітив табличку, на якій написаний номер телефону людини, яка має відкрити це сховище в разі чого. Підемо перетелефонуємо?
Електронні замки, камери, красиві двері.
- Ваш номер телефону вказаний на табличці інформаційній. У вас знаходиться ключ чи ви просто відповідальні за це укриття? - В мене знаходився ключ, там вже зробили двері, що автоматично відкриваються, коли повітряна тривога.
Чоловік розповів, що серед людей похилого віку воно не таке популярне, як у сімей з дітьми. Проте це укриття нещодавно відремонтоване та там все необхідне є. Тому мені кортить зайти хоча б в одне таке бомбосховище, щоб на власні очі побачити "Білоцерківське диво".
- Добрий день, а ви тут мешкаєте? - Так, я живу в цьому будинку.
Пані Марина авторитет в будинку, всі її кличуть Петрівна. Вона може вирішити будь-яку проблему в багатоповерхівці.
- Скажіть, а укриття є у вас в будинку? - Є у нас укриття. - І в якому воно стані? - В нас нещодавно прорвало труби, каналізація прорвала. Ці майстри там убирали, замітали там і хлоркою змивали.
Жінку результат не влаштував, тому вона написала листа міському голові, щоб замінили бетонну підлогу. Звернення підписали також інші мешканці будинку. Проте відповіді дотепер немає.
- А ми можемо сходити з вами подивитися? - Можемо, будь ласка, йдемо, сходимо. - Вхід вільний в укриття? - В укриття вільний. - Чи потрібно в когось брати ключі? - Вільний вхід. - А було таке, що безхатьки забралися туди? - Слава Богу, не було. - Спустімось. - Оце таке в нас укриття. - Я хочу сказати вам, вибілено чистенько, світло. - Так все більш-менш нормально, але потрібно щоб положили підлогу, і більше потрібно лавочок, тому що для нас це мало дві лавочки. - Я дивлюся у вас тут є екстренна валіза. - Так, є така. - Хто її скомплектував, хто її сюди поставив мешканці чи? - Ні, це все міська влада зробила.
В цій скрині лежать аптечка, ліхтарики, вогнегасник та різні інструменти. Також в сховищі є бочка з питною водою.
Зібравши всі нарікання, я зустрівся з заступником міського голови, щоб чиновники звернули увагу на укриття в будинку Петрівни та дізнатися деталі облаштування білоцерківських укриттів
Анатолій Кравець, заступник білоцерківського міського голови:
Станом на сьогодні в Білій Церкві нараховується 237 найпростіших укриттів це в багатоквартирних будинках, 62 в закладах освіти, 39 споруд цивільного захисту. Найпростіші укриття в багатоквартирних будинках - це 237. Це те, що я сказав, з них у 222 вже виконані роботи, тобто зроблений поточний ремонт, капітальний ремонт, де вимагало, облаштовані вони світлом, вентиляцією і закуплене певне обладнання.
Не міг я не запитати про дистанційне відкриття укриттів.
Анатолій Кравець, заступник білоцерківського міського голови:
Чи не найголовнішою проблемою є це збереження того майна, яке є в найпростішому укритті, на жаль, але констатуємо цей факт, тому було прийняте рішення застосування системи віддаленого контролю.
Виявляється, що в укриттях, які обладнанні такою системою, розробники додатково встановлюють тривожні кнопки, які з'єднані з поліцією, пожежниками та швидкою допомогою.
Анатолій Кравець, заступник білоцерківського міського голови:
Ми почали цю роботу в липні минулого року, в липні минулого року рішенням виконавчого комітету була створена комісія. Десь під кінець минулого року вже почали облаштування найпростіших укриттів, тому на тепер маємо таку кількість, де вже реально виконані ремонти, де не соромно зайти.
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