Троє загиблих, троє поранених: мер Луцька розповів подробиці ракетного удару по місту (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по промисловому підприємству в Луцьку загинуло троє людей, ще троє поранені. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Нажаль, сьогодні зранку двома крилатими ракетами було вражено промислове підприємство в нашому місті. Внаслідок цієї атаки, на превеликий жаль, загинуло троє осіб і четверо постраждалих. Це інформація станом на дану хвилину.
Працівники ДСНС одразу виїхали на місце для гасіння пожежі, для ліквідації наслідків цього обстрілу, розбирання завалів. Було врятовано одну людину з-під завалів на даний момент. Ця людина госпіталізована. На щастя, житлові обєкти та інші житлові обєкти, які знаходяться поруч з даним житловим обєктом не постраждали.
І загиблі, і постраждалі були працівниками підприємства. З чотирьох постраждалих троє госпіталізовано... Це звичайне промислове підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів, для промисловості.
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