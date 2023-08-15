Внаслідок ракетного удару по промисловому підприємству в Луцьку загинуло троє людей, ще троє поранені. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Нажаль, сьогодні зранку двома крилатими ракетами було вражено промислове підприємство в нашому місті. Внаслідок цієї атаки, на превеликий жаль, загинуло троє осіб і четверо постраждалих. Це інформація станом на дану хвилину.

Працівники ДСНС одразу виїхали на місце для гасіння пожежі, для ліквідації наслідків цього обстрілу, розбирання завалів. Було врятовано одну людину з-під завалів на даний момент. Ця людина госпіталізована. На щастя, житлові обєкти та інші житлові обєкти, які знаходяться поруч з даним житловим обєктом не постраждали.

І загиблі, і постраждалі були працівниками підприємства. З чотирьох постраждалих троє госпіталізовано... Це звичайне промислове підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів, для промисловості.