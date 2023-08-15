Антидронові рушниці замість ремонту доріг. Таке рішення ухвалила одна з громад на Черкащині. У селі Червона Слобода депутати проголосували за виділення п'яти мільйонів гривень з місцевого бюджету на купівлю антидронових рушниць. Так вирішили після звернення захисників, бо таке приладдя необхідне для посилення бригади ТРО.

Руслан Батир називає антидронову рушницю - головним помічником у боротьбі з ворожими дронами.

Руслан Батир, заступник командира 118-ї окремої бригади тероборони:

Знешкодити й нейтралізувати ворожі дрони, які наносять велику шкоду, і зокрема втрати нашим військовослужбовцям.

Придбати десять таких рушниць захисникам вдалося завдяки одній із громад на Черкащині. У селі Червона Слобода вирішили переспрямувати гроші з ремонту доріг на допомогу захисникам - віддали половину із запланованих, а це 5 мільйонів гривень. Депутати були одностайні.

Олександр Литвиненко, сільський голова Червонослобідської територіальної громади:

Завжди це в пріорітеті кожної громади, але прийшов час, ми вирішили придбати для захисників антидронові рушниці, тому що людське життя найдорожче, і воно не оцінюється ніякими коштами. Закінчиться війна, буде Перемога, будемо ремонтувати дороги.

У Червоній Слободі проживає близько 15 тисяч осіб і близько тисячі з них нині воює. Чекають з фронту своїх рідних та друзів тут майже в кожному дворі, тому і рішення місцевої влади підтримала вся громада.

У мене два сини на цій війні клятій, дороги зачекають, асфальти, плітки усе це зачекає, а, звичайно, допомога треба захисникам

Ділянки доріг, які критично потребують ремонту, полагодять із залишку коштів у бюджеті після всіх витрат, кажуть місцеві чиновники. Воїни переконані: цим рішенням громада наближає перемогу.

Руслан Батир, заступник командира 118-ї окремої бригади тероборони: