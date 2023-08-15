Міністр фінансів Німеччини відвідав Київ: що пообіцяв Україні [ Редагувати ]
Міністр фінансів Німеччини підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет "Таурус". Таку заяву Крістіан Лінднер зробив напередодні під час свого візиту в Київ. Яку політичну вагу має його позиція і що ще головний фінансист Німеччини пообіцяв Україні? Дивіться далі.
Президент, канцлер, міністри оборони, закордонних справ та економічного розвитку. Після початку повномасштабної війни в Україні побували майже всі топові німецькі політики. Міністр фінансів - приїхав уперше. І просто на пероні Київського вокзалу зізнався журналістам: цей візит для нього особливий.
Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:
Це дуже хвилюючий момент. Я був в Україні на початку 2020 року, проводив переговори з представниками влади, опозиції, громадянського суспільства. Тоді я побачив країну, яка обрала шлях демократії, ринкової економіки й курс на політичний Захід з його цінностями. Сьогодні я, як ніколи впевнений, росія напала на Україну саме тому, що українці обрали не автократію, а ліберальну демократію, ринкову економіку і відкрите суспільство. Українці воюють і за наші цінності.
У Київ - Крістіан Лінднер приїхав, щоб поговорити про гроші. За час повномасштабної війни Німеччина виділила на підтримку України 22 мільярди євро. Дванадцять з них - пішли на військову допомогу нашій державі. Ще кілька мільярдів - на прийом і підтримку українських біженців, які знайшли прихисток в Німеччині. Допомагати - Берлін обіцяє і надалі.
Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:
22 мільярди євро - це велика сума. Утім, ми вже запланували продовження підтримки України в нашому бюджеті й на наступні кілька років. Уряд Німеччини кілька тижнів тому вже схвалив бюджетні плани. І я не сумніваюся, що це зробить і парламент.
А ще головний фінансист Німеччини заявив: підтримує передачу Україні далекобійних ракет "Таурус". І позиція Лінднера з цього питання має неабияку політичну вагу. Він не тільки міністр фінансів у кабінеті канцлера Шольца, але і лідер Вільної Демократичної партії, яка входить в правлячу коаліцію. І відповідно, як партнер, може впливати на політику уряду.
Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:
Що стосується ракет - у нас є стандартні процедури, які ми застосовуємо й у випадку з "Таурасами". Ми обговорюємо з союзниками, у тому числі й у форматі "Рамштайн", що потрібно і що можливо. Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу, як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше вирішення цих питань.
Останнє слово має сказати канцлер Шольц. За офіційною версією - він думає. За неофіційною - веде активні переговори з представниками оборонної індустрії. І просить їх технічно обмежити зону дії "Таурусів", щоб унеможливити удари по території росії.
по темі
Днями президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні. Про останні оборонні пакети військової допомоги й що ми отримаємо найближчим часом - розкаже Владислав Політ.
Чому ж зволікала Німеччина з передачею ракет? Які можливості вони дадуть Україні на полі бою?
Німецькі депутати закликають уряд передати Україні далекобійні крилаті ракети "Таурус". Що це за зброя? І чи є шанс, що українська армія її отримає?
Розхідний матеріал - боєприпаси: швидко закінчуються, довго поповнюються. Цього року Євросоюз збільшує виробництво снарядів 155-го калібру, щоб укомплектувати власні арсенали та наростити постачання їх в Україну, і навіть визначився з потрібною кількістю та часовими рамками поставок.
Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus