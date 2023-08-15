Міністр фінансів Німеччини підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет "Таурус". Таку заяву Крістіан Лінднер зробив напередодні під час свого візиту в Київ. Яку політичну вагу має його позиція і що ще головний фінансист Німеччини пообіцяв Україні? Дивіться далі.

Президент, канцлер, міністри оборони, закордонних справ та економічного розвитку. Після початку повномасштабної війни в Україні побували майже всі топові німецькі політики. Міністр фінансів - приїхав уперше. І просто на пероні Київського вокзалу зізнався журналістам: цей візит для нього особливий.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

Це дуже хвилюючий момент. Я був в Україні на початку 2020 року, проводив переговори з представниками влади, опозиції, громадянського суспільства. Тоді я побачив країну, яка обрала шлях демократії, ринкової економіки й курс на політичний Захід з його цінностями. Сьогодні я, як ніколи впевнений, росія напала на Україну саме тому, що українці обрали не автократію, а ліберальну демократію, ринкову економіку і відкрите суспільство. Українці воюють і за наші цінності.

У Київ - Крістіан Лінднер приїхав, щоб поговорити про гроші. За час повномасштабної війни Німеччина виділила на підтримку України 22 мільярди євро. Дванадцять з них - пішли на військову допомогу нашій державі. Ще кілька мільярдів - на прийом і підтримку українських біженців, які знайшли прихисток в Німеччині. Допомагати - Берлін обіцяє і надалі.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

22 мільярди євро - це велика сума. Утім, ми вже запланували продовження підтримки України в нашому бюджеті й на наступні кілька років. Уряд Німеччини кілька тижнів тому вже схвалив бюджетні плани. І я не сумніваюся, що це зробить і парламент.

А ще головний фінансист Німеччини заявив: підтримує передачу Україні далекобійних ракет "Таурус". І позиція Лінднера з цього питання має неабияку політичну вагу. Він не тільки міністр фінансів у кабінеті канцлера Шольца, але і лідер Вільної Демократичної партії, яка входить в правлячу коаліцію. І відповідно, як партнер, може впливати на політику уряду.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

Що стосується ракет - у нас є стандартні процедури, які ми застосовуємо й у випадку з "Таурасами". Ми обговорюємо з союзниками, у тому числі й у форматі "Рамштайн", що потрібно і що можливо. Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу, як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше вирішення цих питань.

Останнє слово має сказати канцлер Шольц. За офіційною версією - він думає. За неофіційною - веде активні переговори з представниками оборонної індустрії. І просить їх технічно обмежити зону дії "Таурусів", щоб унеможливити удари по території росії.