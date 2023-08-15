На Півдні Сили оборони України продовжують наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тривають запеклі бої, у тому числі на селище Урожайне. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Протягом минулого тижня і навіть вчора вже перший день цього тижня ми фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на Сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог дає задню, що ворог відмовився від своїх планів. Просто наші війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямку.

Дійсно, наші дуже ефективно їх там зупиняли і знищили багато і бійців ворожих, і техніки ворожої. І зараз у них період, коли вони перегруповуються, коли відновлюють втрачені в боях сили. І вони не відмовляються від своїх планів, вони будуть продовжувати наступати, там де вони наступали. Бої будуть тривати.

Що стосується напрямку Бахмутського, там по південному флангу поступово, але впевнено наші просуваються вперед - з боями, з дуже великими перепонами з боку ворога...

На Півдні складна ситуація. Ідуть бої за Урожайне. Іде робота на Мелітопольському, Бердянському напрямку для того, щоб можна було більш ефективно просуватися. Це теж дуже непросто. Ворог встановив там дуже багато укріплень бетонних під основними панівними висотами....

Авдіївський і Мар'їнський напрямок - складна боротьба. Ворог навіть не ризикує в Авдіївку заходити, щоб там не загрузнути у боях з нашими оборонцями. Але ворог хоче оминути її та оточити і рухатися далі. Для них важливий саме рух вперед. У них задача повністю зайняти Донецьку та Луганську область. Для них Авдіївка - це дуже серйозна перепона. І вони ведуть боротьбу за ключові висоти і транспортні шляхи.