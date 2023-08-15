Пошкоджень внаслідок ворожого нападу зазнали також чотири медичні установи та сім закладів освіти Одеси.

Ліквідовують наслідки російської атаки на Одещині. По області ворог вгатив в ніч проти понеділка. Троє людей отримали поранення. Зокрема пошкоджено 300 будинків та повністю знищений гіпермаркет. Андрій Анастасов докладніше далі.

П'ятнадцять "шахедів" двома хвилями, а поміж ними - вісім ракет типу "Калібр". Усі запущені з фрегата у Чорному морі! Одеса пережила складну ніч - всі цілі було уражено силами ППО. При цьому військові зазначають: ракети ворог спрямував саме по середмістю, тому, на жаль, там і відчули наслідки протиповітряного бою.

Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України:

Це ще раз наголошує на те, що ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати й буде озлоблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою.

Через падіння уламків ракет та дронів спалахнули пожежі. Найбільша - у гіпермаркеті: у вогні опинились десять тисяч квадратних метрів. З полум'ям рятувальники боролися майже всю ніч. Заклад повністю зруйновано, троє його співробітників зазнали некритичних поранень та зараз лікуються амбулаторно.

Аріна Шамал, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Взагалі це продовольчий супермаркет, в якому багато легкозаймистих матеріалів, тому пожежа так швидко і розповсюджувалася. До ліквідації наслідків були залучені рятувальники за підвищеним рангом виклику, тобто це була складна пожежа, але рятувальники впоралися, не дали розповсюдитися на ще більші площі.

Через вибухову хвилю постраждали й квартали довкола. Загалом пошкоджено близько трьохсот житлових будинків. В основному - вибиті вікна, двері, зруйновані балконні конструкції. Але в деяких будівлях - навіть стіни пішли тріщинами.

Ольга Кульчицька, жителька Одеси:

Після нічного прильоту - ось така "краса" у нас утворилася! Ось стіночка, тобто якщо вона впаде, а вона вже в аварійному стані, то ми залишаємося без квартири, без житла абсолютно.

А в інших оселях - завалилися стелі.

Тетяна Шевчук, жителька Одеси:

Ми собі спали - і раптом на нас завалилося ось це! Ми заледве витягли дитину, я тримала цю стелю над собою, а донька тягнула дитя.

В міськраді таких громадян закликають звертатися за підтримкою.

Генадій Труханов, міський голова Одеси:

Всім буде надана матеріальна допомога з міського бюджету, наші штаби почали роботу з дев'ятої ранку. Люди підходять - їм допомагають оформити відповідні документи, заяву написати. Якщо потрібна допомога зараз, то у нас є плівка, у нас є матеріали, якими можемо сьогодні тимчасово закрити пошкоджені вікна.

Пошкоджень внаслідок ворожого нападу зазнали також чотири медичні установи та сім закладів освіти Одеси. Серед них - і ця школа. Вона, до слова, ще й пам'ятка архітектури - будівлі сто тридцять років. Тут скрізь вибиті вікна, а навчальні кабінети завалені уламками зруйновної стелі.

Тетяна Жорницька, директорка гімназії №26 міста Одеси:

Школа є ще пілотним закладом Нової української школи, яка пілотувала цей проєкт початкової ланки, а зараз пілотує базової середньої освіти, тому було досить багато планів. Але сьогодні я вже далі не знаю, як буде.

А росіяни у своїх рапортах вже відзвітували, що нібито вони вдарили по місцях виробництва та зберігання безекіпажних катерів ЗСУ. Прокуратурою Одеської області проти військових рф розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.