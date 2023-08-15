У Львові російська ракета влучила у садочок-ясла. Просто посеред дитячого майданчика утворилася велетенська вирва, із якої стирчить хвіст, ймовірно, "Калібру". Від ударної хвилі постраждали будівлі поруч. Загиблих немає.

Загалом внаслідок атаки на область 15 людей зазнали поранень. Наймолодшій потерпілій - 10 років, найстаршій - 72. У більшості - подряпини й порізи через вибиті вікна. Руйнувань зазнали близько 40 будинків. Зі Львова - репортаж Вікторії Балицької.

Біля будинків, які розташовані поряд із дитячим садочком, у який влучила російська ракета, стоять приголомшені мешканці. Вони спостерігають за роботою екстрених служб. Звук сирени розбудив людей близько пятої ранку, розповідає Настя. Вона із сусідами під час тривоги вийшла на вулицю і бачила приліт.

Анастасія, жителька Львова:

О пів на шосту чула 3 вибухи, летіли ракети, бачила там спалахи деякі, так що то все бачила, і уламки летіли на нас. Дуже потужні, там машини навіть підстрибували, можна так сказати.

Російська ракета знищила дитячий садок "Казка". У будівлі повибивало усі вікна. В середині теж понищені меблі, іграшки та книги для малюків. А на місці дитячого майданчика утворилася велетенська вирва, із якої стирчить ракета.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Ви, мабуть, чуєте запах ракетного палива, фактично високоточна російська ракета влучила в дитячий павільйон, який тут стояв ще 2 години тому. І є воронка 20 м діаметрі й 9 м глибина, там ще є залишок цієї ракети.

Ударною хвилею повибивало вікна у сусідніх будинках. Це за попередніми підрахунками понад сотня помешкань. Пошкоджено також автомобілі. Роман чув кілька вибухів, після одного з них його будинок вмить залишився без усіх вікон.

Роман, житель Львова:

Бачите, жодного вікна в будинку немає цілого, ні на 1-му, на 2-му поверсі. Ситуація, яка зараз, проводимо це все в порядок. Головне, що погода ще дозволяє.. Головне, що самі живі-здорові, що не постраждали. Звичайно, діти перелякалися, тому що було гучно і страшно, бо навіть де-не-де повиривало двері з завісами.

Найбільше постраждала багатоповерхівка навпроти садка. Там загорівся дах та знищено близько сімдесят квартир. Людей відразу евакуювали. Ніхто не загинув. Вранці за медичною допомогою звернулося 4 людей.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Всіх людей, звичайно, ми розселимо, надамо можливість для тимчасового проживання. І будем приступати до відновлювальних робіт. Кошти виділяємо, вікна міняємо.

Внаслідок ракетної атаки постраждали також приватні будинки у Ставчанах та Суховолі. Масштаби ще встановлюються. Попередньо загиблих немає.