Над Дніпропетровщиною збили 7 крилатих ракет Х-101/555 - ОВА (відео) [ Редагувати ]
Під час ранкової ракетної атаки над Дніпропетровщиною збили 7 крилатих ракет Х-101/555. Нажаль, є "прильоти" по промисловому підприємству у Дніпрі, виникла пожежа, яка охопила понад 800 кв. м. Поранення отримали три людини. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник керівника ОВА Володимир Орлов.
Ворог завдав потужного ракетного удару по Дніпропетровщині, 7 ракет "приземлили" наші захисники з ОК "Схід". Але маємо прильоти - прильоти по промисловому підприємству, також пошкоджений спортивний комплекс "Метеор", розташований поруч. Вибиті хвилею вікна, пошкоджені дахи.
Нажаль, маємо постраждалих три людини - дві жінки і один чоловік. Жінки - стан ушкодження легкий, вони лікуються амбулаторно, чоловік у стані середньої важкості, доставлений в лікарню №16 міста Дніпро...
Одна з наймасовіших атак на регіон. Дніпропетровщина це прикордонна область. Це надзвичайно потужний гуманітарний, медичний і військовий хаб. Ворог намагається в першу чергу залякати мирне населення і знищити якомога більше критичної інфраструктури...
Жодних військових обєктів, куди сьогодні потрапили ворожі ракети, ми не маємо. На щасті, обійшлося без великої кількості жертв, тому що було дуже рано. Але це щільнозаселені райони міста Дніпро.
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