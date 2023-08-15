Кількість загиблих внаслідок вибуху на заправці у Махачкалі (Дагестан) зросла до 35 осіб. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на медиків. Цю цифру офіційно підтвердило у МНС рф.

Раніше було відомо про 80 поранених та 33 загиблих.

У лікарнях Махачкали після вибуху залишаються 63 особи, у тому числі 16 дітей. Стан 11 постраждалих, зокрема двох дітей, оцінюється як тяжкий. Ще 17 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

15 серпня оголошено в республіці днем жалоби. Влада обіцяла виплатити сім'ям загиблих по 1 млн рублів ($10 тис.), потерпілим - по 200 тис. і 400 тис. руб.

За даними Слідчого комітету, близько 21:50 на станції технічного обслуговування автомобілів на виїзді з Махачкали, під час робіт з технічного обслуговування автомобілів стався вибух, після чого пожежа перекинулася на АЗС.

Як пише ТАСС із посиланням на екстрені служби, на автозаправці вибухнули дві з восьми цистерн із паливом. Площа пожежі становила 600 квадратних метрів, її гасили чотири години. Точні причини вибуху та пожежі поки що встановлюються.