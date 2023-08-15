Автор тризуба показав, як працює на вершині Батьківщині Матері (відео) [ Редагувати ]
Скульптор монументаліст, автор тризуба на Батьківщині Матері Олексій Пергаменщик показав в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер", як працює над завершенням монтажу тризуба.
"Тут страшна спека, метал відблискує і до нього доторкнутися неможливо. Тут градусів 70. Умови праці неймовірні. Але, ми намагаємось встигнути вчасно", - каже він.
Він додав, що разом з архітекторами розробляв всі креслення тризуба в стислі терміни.
"Мені навіть довелося в бібліотеці Вернадського переночувати, щоб не було ніяких помилок. Аби все було правильно, ми повинні зробити все таким чином, щоб він виглядам і в жарку погоду, і в дощ гарно", - каже він.
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