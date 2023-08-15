Скульптор монументаліст, автор тризуба на Батьківщині Матері Олексій Пергаменщик показав в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер", як працює над завершенням монтажу тризуба.

"Тут страшна спека, метал відблискує і до нього доторкнутися неможливо. Тут градусів 70. Умови праці неймовірні. Але, ми намагаємось встигнути вчасно", - каже він.

Він додав, що разом з архітекторами розробляв всі креслення тризуба в стислі терміни.

"Мені навіть довелося в бібліотеці Вернадського переночувати, щоб не було ніяких помилок. Аби все було правильно, ми повинні зробити все таким чином, щоб він виглядам і в жарку погоду, і в дощ гарно", - каже він.