Знесення 200-річного будинку в Києві: які наслідки понесла столиця [ Редагувати ]
Голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, чим особливою була споруда в Києві, яку незаконно знесли.
"Це була чи не єдина дерев'яна забудова, яка дотується 19 століття. Це історична будівля і в департаменті міської інфраструктури знали і мали знати, що цій будівлі понад 200 років. Такі будівлі є унікальним й в місті Києві і це складає унікальність та історичність нашій столиці. Я впевнений, що Україна і місто Київ понесли значні втрати. Якщо казати матеріальні, то у таких будинків немає матеріальної цінності, тільки страхова. Але можна порівняти зі значними втратами культурної спадщини", - каже він.
по темі
Міністр фінансів Німеччини підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет "Таурус". Яку політичну вагу має його позиція і що ще головний фінансист Німеччини пообіцяв Україні?
Музичний фестиваль "Чорноморські ігри", який зазвичай проводили у Скадовську, цього року відбувся у Києві. Понад півсотні учасників. Зіркові гості. Валерія Глущенко розповість більше про 19 фестиваль, який цього року проходить не на березі моря.
Сьогодні Міжнародний День молоді. З цієї нагоди у Києві триває форум, де молоді військові, підприємці, волонтери та студенти шукають нові шляхи відновлення України.
Жителі столиці протягом п'яти днів вивчали ази військової справи. І навіть складали підсумкові екзамени. На полігоні побував і мій колега Анатолій Журавльов.
У пʼятницю, 11 серпня, окупанти в черговий раз атакували Україну ракетами, зокрема Київ