Голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, чим особливою була споруда в Києві, яку незаконно знесли.

"Це була чи не єдина дерев'яна забудова, яка дотується 19 століття. Це історична будівля і в департаменті міської інфраструктури знали і мали знати, що цій будівлі понад 200 років. Такі будівлі є унікальним й в місті Києві і це складає унікальність та історичність нашій столиці. Я впевнений, що Україна і місто Київ понесли значні втрати. Якщо казати матеріальні, то у таких будинків немає матеріальної цінності, тільки страхова. Але можна порівняти зі значними втратами культурної спадщини", - каже він.