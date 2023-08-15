Під час сьогоднішньої атаки росіян по Україні ракети змінювали напрямок руху. Це тактика, яку російські війська використовують, щоб максимально досягти своїх цілей і завдати удару.

Про це повідомляє речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, ворог намагається робити все для того, аби якомога більше ракет долетіло до своєї цілі.

"Вони планують і зараз удари, програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну, і ракети постійно змінюють маршрут", - розповів Ігнат.

Він додав, що ракети дуже стрімко міняють курс і поки набирається повідомлення, що ракети летять в один бік, вони вже можуть змінити напрямок.

"Якщо в нас Telegram-канал... Якщо видно напрямок руху, там, на Київську область. Поки черговий пише буквально три слова повідомлення: "рухається в сторону Києва", ракета вже змінює напрямок, рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок, і знову", - зазначив речник.