Серебрянський ліс неподалік від Кремінної у Луганській області став ареною жорстоких боїв. Упродовж останніх тижнів росіяни активізувалися на цій ділянці й намагаються просуватися вперед, однак українські бійці дають їм відсіч.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники разом з іншими українськими підрозділами продовжують відбивати атаки й наносити супротивнику максимального ураження, навіть попри постійну загрозу російських авіаударів", - йдеться у дописі під відео.