Прикордонники показали кадри жорстоких боїв у лісі біля Кремінної (відео) [ Редагувати ]
Серебрянський ліс неподалік від Кремінної у Луганській області став ареною жорстоких боїв. Упродовж останніх тижнів росіяни активізувалися на цій ділянці й намагаються просуватися вперед, однак українські бійці дають їм відсіч.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Прикордонники разом з іншими українськими підрозділами продовжують відбивати атаки й наносити супротивнику максимального ураження, навіть попри постійну загрозу російських авіаударів", - йдеться у дописі під відео.
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