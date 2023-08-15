До України знову повертається спека, яка утримається до кінця цього тижня. Менші температурні коливання очікуються у західних областях.

Про це у коментарі NV розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Цю погоду обумовлює поле високого тиску, тобто антициклон. Його центр знаходиться на північний схід від території України, але він доволі такий обширний, тому впливає практично на всі регіони нашої держави. Трошечки менше його вплив поширюється у західних областях, тому, наприклад, на Закарпатті та Прикарпатті вдень 16 серпня та протягом доби 17 серпня можуть бути короткочасні дощі, окремі грози. 18 серпня трошечки більше охоплення короткочасних дощів по західних областях. Але загалом у більшості областей все ж таки жарка та суха спекотна погода" - розповіла Птуха.

По всій території України протягом тижня температура повітря буде в межах +26…+33 градуси в денні години, а в нічні +14…+20.

За словами синоптикині, такі температурні показники утримаються до 24 серпня.

"Можливо там вже трошки буде коливатися, але загалом до 22−23 числа поки такі подібні синоптичні умови за тими прогнозами, які є в нас на сьогодні. Будемо на це розраховувати", - розповіли вона

Попри те, що офіційних прогнозів саме на 24 серпня ще немає, за попередніми оцінками, погода буде, як і цього тижня, на погоду ще впливатиме поле високого тиску. Різких змін за прогнозами поки не передбачається.