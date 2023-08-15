росіяни обстріляли Слов'янськ із С-300: постраждав завод (фото) [ Редагувати ]
російські військові обстріляли Слов'янськ 15 серпня, ймовірно, за допомогою ракет С-300. Внаслідок атаки постраждав завод.
Про це повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях.
"Приблизно о 4:00 у місті пролунали вибухи. Попередньо, обстріл вівся ракетами С-300. Постраждав завод "Зевс Кераміка"", - написав він.
При цьому Лях зазначив, що внаслідок обстрілу немає жертв.
Зазначимо, що це не вперше, коли росіяни обстрілюють керамічний завод у Слов'янську. Так, 5 травня окупанти вже атакували будівлю заводу двома ракетами С-300.
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