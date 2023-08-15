Об'єднаний чемпіон світу суперважкої ваги Олександр Усик (20-0, 13 КО) висміяв британця Тайсона Ф'юрі за поєдинок проти колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Френсісом Нганну, який намічено на 28 жовтня. Наш співвітчизник назвав бій Циганського короля, як називають уродженця Манчестера, із атлетом, який ніколи не виходив на боксерський ринг, обманом вболівальників.

Про це Усик заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Ringpolska.

Володар трьох чемпіонських поясів суперважкого дивізіону висловив надію на те, що колись все ж таки поб'ється з Ф'юрі, який, на думку Олександра, просто боїться приймати з ним бій.

"Ф'юрі – Нганну? Це дер*мо. Повна афера. Нічого про це не думаю. Нічого не думаю про Жадібне Пузо. Мене це не колише. Бій з Тайсоном? Хотілося б, звичайно, побоксувати з Ф'юрі. Але мені здається, він трішечки боїться", – сказав Усик, замінюючи деякі висловлювання на англійські.

Зазначимо, що 26 серпня українець проведе захист своїх поясів проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).