рф вдарила по Україні зробленими цього року ракетами Х-101: нові деталі [ Редагувати ]
Ракети, якими російські військові атакувала Україну цієї ночі, виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем", - написав він.
Єрмак зазначив, що влада збирає усю необхідну інформацію, працює із партнерами та регулярно комунікує з ними.
Водночас уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.
Він зауважив, що вже були запроваджені певні обмеження, але наголосив, що санкції потрібно посилювати, щоб країна-агресор не могла отримувати критичні компоненти та виготовляти ракети.
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