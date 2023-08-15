Генерал-лейтенант Сергій Наєв сьогодні теж на ярмарку.

Потужна підтримка, без якої важко уявити перемогу. Одяг і продукти, військове обладнання та амуніція - усе це тисячі бійців на передовій отримують від волонтерів. Наш наступний сюжет із Київщини, де пройшов благодійний ярмарок. Організатори збирали гроші для потреб українських воїнів.

Символічні соняхи, солодощі, одяг, іграшкові жовто-блакитні голуби. Тут буквально все пронизане українським духом.

Голуби миру повішу на ялинку. Купила собі й доньці. Хай будуть, гарні, діти зробили.

Цей ярмарок організували волонтери з Білої Церкви та сусідніх сіл, аби зібрати гроші на потреби українських бійців. Наголошують: забути про наших захисників означає зректися віри у перемогу!

Хай бережуть себе і вернуться живими.

Наталя Харчук, волонтер:

На початку я допомагала переселенцям, а вже десь із весни я вже гарно почала допомагати хлопцям. Придбали ми дуже багато всього. Тепловізорів вже більше десятка точно придбали, машину придбали, два дрони придбали, рації, і цілу зиму я шила одяг для хлопців.

Серед гостей ярмарку - і дорослі, і діти. Навіть найменші відвідувачі добре знають, що більше допомоги нашим захисникам, то більше ворогів вони знищать!

Воїнам треба підтримка людей, щоб вони бачили, що їх підтримує весь народ України.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв сьогодні теж на ярмарку. Каже, мотивувати людей підтримувати українську армію це теж - частина шляху до перемоги.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України:

Вклад кожного з нас наближає нашу спільну перемогу. Той, хто вкладає в Збройні сили України - вкладає у своє майбутнє. Тому що майбутнє обов'язково буде, здобуте Збройними силами України на полі бою, і завдяки донатам, які надаються пересічними українцями, купуються відповідні прилади, які передаються хлопцям на передовій. Здається, що це маленька допомога, але це від душі.

Сила в нашій єдності й тільки разом ми спроможні перемогти ворога - переконані учасники та організатори ярмарку. І допоки в наших воїнів буде міцний тил - Збройні сили України робитимуть усе можливе, аби звільнити від окупантів рідну землю!