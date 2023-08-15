Окупанти обстріляли село під Запоріжжям із ЗРК С-300: є загиблі та поранена [ Редагувати ]
За останню добу окупанти обстрілювали Запорізьку область, мирне населення. Двоє людей внаслідок ракетної атаки загинули, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області.
Під збройним натиском армії рф опинилися жителі села Степне Запорізького району.
Так, окупанти обстріляли ракетами ЗРК С-300 житлові будинки. Внаслідок ракетного терору загинули 70-річна жінка та 77-річний чоловік.
Також з осколковими пораненнями до лікарні доставлено 64-річну дружину загиблого.
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