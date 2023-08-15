Близько 12 “прильотів”: окупанти атакували Новодмитрівку [ Редагувати ]
У вівторок, 15 серпня, Новодмитрівку атакували окупанти. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
У результаті недавніх ворожих наступів над мирним населеним пунктом зафіксовано не менше 12 епізодів артилерійських обстрілів.
Зазнані пошкодження виявлені в 10 житлових будинках, які стали жертвами ворожого вогню.
Унаслідок обстрілів поранення зазнав 71-річний мешканець, перебуваючи на той момент на подвір'ї свого будинку. Після надання першої медичної допомоги його доставили до лікарні в середньо-важкому стані.
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