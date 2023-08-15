Вісім розмірів в наявності, врахований мінімальний та максимальний ріст, а також антропометричні дані. Жіночу літню польову військову форму поставили на забезпечення ЗСУ. Чи зручні фасони й чи до вподоби вони нашим захисницям - розкаже Єлизавета Яковлева.

У цьому шоурумі форма на будь-який зріст і на будь-які форми. Є навіть однострій для вагітних! Головний пріорітет - комфорт кожної жінки.

Ірина Некорак, засновниця соціального проєкту:

Тут є спеціальні демпферні отвори, куди ви можете вставити шматки каримата, які ви вирізаєте, і у вас коліно вже є захищеним. Таке саме у нас в районі ліктів.

Та всі ці зручності - швидше виключення. Більшість жінок на фронті воюють у чоловічому одязі. Що це таке - не з чуток знає Анастасія. Вона допомагає бійцям подолати психологічні травми. Каже, дискомфорт від одягу лише погіршує емоційний стан наших берегинь.

Анастасія, військова психологиня:

Вони давлять, тиснуть. Буває, в певних місцях репаються. Якщо зверху РПСка, зверху рюкзак, зверху ще щось, то ти губиш штани. Або ти не можеш дихати в кітелі.

Виконувати бойові завдання, коли одяг стирчить і натирає - набагато складніше, каже Анастасія. А на "нулі" така начебто дрібниця може коштувати життя. Тому військова польова форма саме для жінок має бути зручною для кожної захисниці - це розуміють і в Міноборони.

Тетяна Кучер, головний спеціаліст ГУ розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ:

Збільшено в області грудної клітини, зміни конструкції коміра. У кого є різниця між талією та стегнами, то можна зайву свободу стягнути за допомогою куліси.

Одяг для військовослужбовиць розробляли рік. За основу взяли напрацювання соціального проєкту Ірини Некорак, який допомагає жінкам отримати форму за своїми параметрами.

Ірина Некорак, засновниця соціального проєкту:

Це багато сторінок з різними цифрами. Але за цими сторінками стоїть колосальна робота. Тому сподіваємося, що в кінці цього року чи початку наступного, жінки вже будуть забезпечуватися державою.

Форма вже пройшла випробування у польових умовах. Захисниці могли поділитися, що подобається, а що можна поліпшити.

Тетяна Кучер, головний спеціаліст ГУ розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ:

Вони нам надавали анкети, писали, що їх не влаштовує, що треба доробити. Комусь довге, комусь коротке, хтось хоче вище посадку.

До розробки однострою підключили дизайнерів, волонтерів, чиновників.

Тетяна Ломакіна, уповноважена Президента України з питань безбар'єрності:

Моє завдання як уповноваженої Президента з питань безбар'єрності - це зібрати всіх, створити атмосферу, за якою всі можуть вільно працювати, творити, придумувати, але водночас іти за державними процедурами. Наш такий перший етап пройдений.

Остаточно затвердили жіночий польовий костюм лише цьогоріч у серпні. Залишилися формальні процедури - і наші захисниці матимуть змогу виконувати бойові завдання вже у зручному одязі. А поки що форму для дівчат на передову постачають переважно волонтери.

Ксенія Драганюк, співзасновниця громадської організації:

Найбільша кількість запитів - це завжди жіноча форма, в кожному запиті. Це взуття за розміром.

Ксенія від початку війни допомагає жінкам на фронті. Ліками, засобами гігієни й тактичним одягом.

І поки що попит на нього не зменшується - каже волонтерка. Бо коли саме жіноча форма почне масово надходити у військо, поки що невідомо.