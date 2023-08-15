У вівторок, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці у месенджері Telegram.

"Дякую за захист України на Оріхівському напрямку. Наші воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу. Дякую за вашу стійкість і за кожен метр результату", - написав президент Зеленський.