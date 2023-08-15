Зеленський відвідав передові пункти на Оріхівському та Мелітопольському напрямках [ Редагувати ]
У вівторок, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Про це голова держави повідомив на своїй сторінці у месенджері Telegram.
"Дякую за захист України на Оріхівському напрямку. Наші воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу. Дякую за вашу стійкість і за кожен метр результату", - написав президент Зеленський.
118-та окрема механізована бригада серед тих бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Крок за кроком рішуче йдуть до необхідного результату. Бажаю впевненого руху вперед і тільки вперед. До перемоги!
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