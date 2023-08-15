В мобільному додатку "Повітряна тривога" удосконалюють новий чат-бот "Укриття". Він під час тривоги дозволяє знайти найближче сховище і залишити коментар про його доступність та якість. Як працює застосунок? - дивіться далі.

Увага, повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття!

Мобільний застосунок, що сповіщає про повітряні тривоги, хмельницькі IT-фахівці створили вже на третій день повномасштабної війни. Зараз ним користуються по всій Україні.

Антон Немчинов, інженер-тестувальник IT-компанії:

Там є не тільки сповіщення про тривогу, там також про артилерійський обстріл, про радіаційну небезпеку, про хімічну небезпеку, про вуличні бої. Слава Богу, нам ще не довелось їх вмикати, але такі функції є.

Нещодавно айтівці запропонували новацію: розробили в телеграм-месенджері чат-бот "Укриття". Він інформує людину про три найближчі сховища.

Вікторія Качинська, менеджерка проєктів IT-компанії:

Щоб дізнатися про найближче укриття, вам необхідно поділитися своєю геолокацією. Чат-бот надсилає вам адреси укриттів, які знаходяться найближче до вашого місця розташування.

Додаток "Укриття" прокладає найкоротший маршрут до сховищ. А користувач може залишити відгук - про стан і доступність укриття.

Вікторія Качинська, менеджерка проєктів IT-компанії:

Доволі гарне укриття. Залишу відгук. Мій відгук потрапить в Хмельницьку ОВА. Хотілось би, щоб усі області України опрацьовували відгуки наших громадян, щоб надати їм гарні укриття.

На мапі Хмельницької області вже майже 3000 укриттів. Зворотний зв'язок із відвідувачами спрощує роботу з їх перевірки.

Сергій Тюрін, перший заступник керівника Хмельницької обласної військової адміністрації:

Чат-бот "Укриття" себе гарно зарекомендував. Ми отримуємо багато відгуків про стан укриттів, про доступність укриттів. Обласна і районні військові адміністрації миттєво реагують, опрацьовують інформацію. І це нам дуже допомагає в роботі.

Щодня додають інформацію про укриття і в інших регіонах.

Юлія Корчевська, кореспондентка:

Тестують цей чат-бот і на Вінниччині. Зараз ми в одному із мікрорайонів обласного центру. Перевіримо, як він працює. Заходимо у чат-бот, відправляємо свою локацію, і бачимо укриття, які поруч.

На Вінниччині на мапі з геолокацією понад 600 укриттів. Ще близько 1200 - на перевірці.

Юлія Корчевська, кореспондентка:

Перевірили. Укриття працює. Чат-бот теж.

Андрій Кавунець, заступник голови Вінницької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку:

Прохання до вже актуальних і майбутніх користувачів: тестуйте, пробуйте, залишайте відгуки! Це дозволить нам спільно зробити Вінниччину безпечнішою!

Фахівці IT-компанії щодня вдосконалюють роботу своїх розробок. Окрім цього, готують нові проєкти, що корисні й для військових, і для цивільних українців

Степан Танасійчук, власник IT-компанії:

"єРакета" - це датчики, зараз ця інформація іде військовим, що десь летить ракета, і вони відповідно її збивають. І є багато збитих, і це дуже класно. Ми хочем цю інформацію додати в повітряну тривогу, щоб люди отримували ідентифікацію не просто, що повітряна тривога, а ще б про те, що в напрямку їхнього населеного пункту летять дрони, "шахеди".

І це - переконані розробники - збереже не одне життя.