У вівторок, 15 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив понад 1,2 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність.

На запит Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій з резервного фонду держбюджету виділяємо понад 1,2 млрд гривень.

Шмигаль уточнив, що 911,5 млн гривень виділять для Харківської області та понад 363 млн гривень – для Чернігівської області – на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.

За його словами, замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.