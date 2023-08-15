"Існують лише в інтернеті": Данілов про переговори з рф [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що західні партнери не змушують Україну до проведення переговорів з державою-агресором росією. Про це він сказав в інтерв'ю IlSussidiario.
Так, розмови про можливі переговори з країною-загарбником "існують лише в інтернеті".
Нам не вказували на зобов'язання вести переговори.
Окрім цього Данілов відреагував на мирну місію, ініціатором якої є Папа Римський Франциск. Секретар РНБО вважає, що якщо "Папа готовий потиснути руку вбивці 500 українських дітей, то в цьому світі точно відбувається щось погане і антихристиянське".
Данілов переконаний, що у рф немає іншої альтернативи, окрім як бути "розгромленою на українській землі".
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