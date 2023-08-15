Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що західні партнери не змушують Україну до проведення переговорів з державою-агресором росією. Про це він сказав в інтерв'ю IlSussidiario.

Так, розмови про можливі переговори з країною-загарбником "існують лише в інтернеті".

Нам не вказували на зобов'язання вести переговори.

Окрім цього Данілов відреагував на мирну місію, ініціатором якої є Папа Римський Франциск. Секретар РНБО вважає, що якщо "Папа готовий потиснути руку вбивці 500 українських дітей, то в цьому світі точно відбувається щось погане і антихристиянське".

Данілов переконаний, що у рф немає іншої альтернативи, окрім як бути "розгромленою на українській землі".