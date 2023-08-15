439 тисяч електронних рецептів. Вінниччина цьогоріч стала одним із лідерів державної програми "Доступні ліки". Вона діє в Україні 6-й рік поспіль. Напередодні представники НСЗУ перевірили, як працює ця програма у регіоні. Про результати - дивіться далі.

Пані Тамара на прийом до сімейної лікарки прийшла, аби отримати рецепт на серцево-судинні та протинабрякові препарати.

Тамара Драпіковська, жителька Вінниці:

Я перенесла інсульт, тому я приймаю ліки проти тиску. У мене ХОЗЛ. У мене набрякають ноги, тому приймаю ліки при набряках. Я приймаю ліки проти холестерину.

Медикаменти пенсіонерка отримує за програмою "Доступні ліки". А це означає: з електронним рецептом - безкоштовно.

Тамара Драпіковська, жителька Вінниці:

Ви знаєте, шо пенсіонери отримують трохи. Так шо ці ліки мені дуже доступні. І я дуже вдячна, що є така програма державна.

Здебільшого по доступні ліки, каже сімейна лікарка Олена Коцюба, звертаються пенсіонери, та соціально - вразливі категорії населення. Процедура не складна.

Олена Коцюба, завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини:

Щоб отримати препарат за програмою "Доступні ліки", він обов'язково має звернутися до сімейного лікаря. Отримати спочатку правильну консультацію, отримати рецепт на доступні ліки. Можливо, й не один. А два-три. В нас дуже багато пацієнтів, які за один візит отримують навіть і п'ять рецептів. Особливо ті пацієнти, які мають і цукровий діабет і гіпертонію одночасно. І далі вже пацієнт звертається в аптеку й отоварює цей рецепт.

Кошти за отримані пацієнтами медикаменти компенсує НСЗУ. А ще там систематично розширюють список доступних ліків. І це для пацієнтів - великий плюс.

Олена Коцюба, завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини:

Препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми. Це, дійсно, дуже дорого вартісні препарати. Один препарат може сягати до тисячі гривень. І можете собі уявити, яке це, дійсно, було навантаження на бюджет пенсіонера.

Наразі у списку доступних ліків є близька півтисячі найменувань медпрепаратів, які лікують серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, цукровий діабет, розлади психіки, епілепсію, хворобу Паркінсона, хронічні обструктивні захворювання легень, є також препарати імуносупресії. І список розширюється.

Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України:

Це Т-смужки для вимірювання рівня цукру в крові. Також, зважаючи на те, що все більше людей потребуватимуть знеболювальних засобів, то цього року ми ввели їх також. До вересня місяця буде запущена програма "Доступні ліки по знеболювальних".

Доступними медикаменти мають бути скрізь. Та у віддалених селах - це поки проблема, бо аптеки є не всюди.

Сергій Борзов, голова Вінницької обласної військової адміністрації:

Ми надіслали листа найбільшим мережам аптек, які присутні сьогодні в області, для того, щоб вони забезпечили доступність. І доступність програми "Доступні ліки". Це можуть бути мобільні аптечні пункти. Це може бути побудова коштом територіальної громади - побудова комунального аптечного пункту.

На Вінниччині до програми "Доступних ліків" залучені 531 аптечний пункт. Цьогоріч в регіоні було виписано вже 438 565 електронних рецептів. За цим показником область стала одним з лідерів по Україні.