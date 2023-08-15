Ґвалтував 13-річну онуку: правоохоронці Київщини оголосили про підозру чоловіку [ Редагувати ]
57-річний чоловік, користуючись можливістю усамітнення з 13-річною дівчинкою, змушував дитину вступати в статевий акт. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області
Під час проведення низки невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка, працівники поліції виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини.
Поліцейські затримали негідника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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