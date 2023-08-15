В Україні роботу цих компаній відстежують і додають до санкційного списку Національного агентства з питань запобігання корупції.

Бізнес на крові. Великі західні компанії продовжують фінансувати війну росії проти України. Більша частина міжнародних брендів, які працювали в росії до повномасштабного вторгнення, так і продовжують працювати в країні-агресорці. За минулий рік податки західних компаній до російського бюджету склали щонайменше три з половиною мільярди доларів.

Згадаймо ще раз, хто не цурається брудних грошей та продовжує допомагати російській військовій машині. Світлана Чернецька - продовжить.

Це відео зняте в супермаркеті Уфи. Австралієць Рассел Отвей спеціально показує західній авдиторії реальну картину російських прилавків.

Супермаркети абсолютно заповнені. Я не знаю, хто вважає, що вони порожні, а люди страждають. Тут дуже великий вибір.

Росіянам не довелося відмовлятися від улюбленого печива "Орео" чи шоколаду "Мілка". Вони легко можуть купити пральний порошок "Аріель" чи шампунь "Хеден Шолдерс". А все тому, що більша частина великих західних компаній попри обіцянки піти з російського ринку продовжують там працювати.

Наталія Попович, засновниця One Philosophy, співзасновниця B4Ukraine:

Майже вдвічі збільшилися прибутки компанії Unilever, вона нам відома брендом Dove, мийним засобом Domestos, чай Lipton, який всі люблять, тобто ми зараз бачимо, що ті, хто не залишив росію, все одно генерують достатньо високий рівень податків, займаючи нішу більш совісних конкурентів, які повиходили. І, звичайно, що є такі бренди як Hugo Boss, вони номінально пішли з росії, але тим часом збільшили експорт і продаються з локальних рітейлерів.

В Україні роботу цих компаній відстежують і додають до санкційного списку Національного агентства з питань запобігання корупції. До переліку Міжнародних спонсорів війни входить і той самий Unilever, і Procter & Gamble, і Mondelēz. За цими назвами стоять десятки брендів - від ведмедиків "Барні" та сиру "Філадельфія" до підгузників "Памперс" та дезодоранту "Рексона".

Агія Загребельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК:

Ми спочатку намагалися вносити до переліку виключно ті компанії, які не просто не вийшли з росії, а які не заявляли про свій вихід, не демонстрували жодних ознак того, що вони готові вийти й так далі. Сьогодні ми вже починаємо потрошечки опрацьовувати та вносити компанії, які на початку повномасштабного вторгнення продемонстрували начебто свій намір вийти, але потім почали різними способами йти в абсолютно зворотний бік, як, наприклад, наш останній кандидат, наш суб'єкт з переліку Міжнародних спонсорів війни, це компанія Bacardi, яка спочатку заявила, що вони скорочують інвестиції, не будуть продавати продукти, а потім настільки передумали, що навіть видалили це речення зі свого пресрелізу. Зараз ми нарешті дійшли до цих компаній хитрих або підступних.

Найбільшу алкогольну компанію у світі Bacardi Limited до санкційного переліку додали кілька днів тому. Вона не просто продовжує вести бізнес в росії, але й шукає нових співробітників.

Алкоголь дійсно вбиває, кажуть в НАЗК. Бо податки від Bacardi підтримують економіку рф і спонсорують війну проти України. Компанія ще й наростила виторг за минулий рік.

Агія Загребельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК:

Ми з вами розуміємо, що будь-який рубль, сплачений в російську казну, це рубль, який йде на війну. Ми чули з вами заяву путіна, що група "Вагнера" Пригожина фінансувалася напряму з російського бюджету. Тобто ті злочини воєнні, які вчиняють військові росії на території України, які вчиняли "вагнерівці" на території України, ті звірства, які ми бачимо, вони фактично оплачувалися цими західними компаніями. Якби весь західний бізнес вийшов з росії після повномасштабного вторгнення, війна б вже закінчилася, це однозначно, росія не має самостійно достатньо ресурсів, щоби продовжувати цю війну.

Зараз в українському списку Міжнародних спонсорів війни - 32 компанії. Зокрема, виробники консерв Bonduelle, які надавали гуманітарну допомогу армії окупантів. А також торгові мережі "Ашан" та "Леруа Мерлен". Банки ОТП та Райффайзен взагалі відкрито допомагають кремлю з мобілізацією.

Агія Загребельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК:

Вони видавали кредити російським військовим за законом російським, пільговим, за яким позичальник зазначений: "военнослужащий российской федерації, при условии, что он принимает участие в специальной военной операции на територии Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и Украини".Тобто ми розуміємо, що тут європейський банк бере безпосередню участь фактично у фінансуванні військ агресора й у мотивації росіян іти й воювати проти України.

А загалом на російському ринку залишилися ще понад півтори тисячі західних бізнесів. Їхніх податків вистачить для укомплектування усього війська терористів. А чимало із цих компаній продають свої товари й в росії, і в Україні.

Наталія Попович, засновниця One Philosophy, співзасновниця B4Ukraine:

Було б прекрасно, якби в Україні також покупці намагалися відмовлятися від продукції тих брендів, які, на жаль, поповнюють російський воєнний бюджет, який нас вбиває. Можна легко знайти в інтернеті перелік брендів, які досі платять податки в росії й вирішити перестати їх купувати. Мої діти, наприклад знають, що ми не купуємо нічого з продукції Procter & Gamble чи Mondelēz. Практично всі тютюнові компанії, тобто просто можна відмовитися від їх продукції.

На цей момент кілька сотень міжнародних компаній перебувають в процесі виходу з росії. А близько півтори тисячі вже покинули токсичний ринок. Попри мільйонні збитки від закриття. Це, зокрема, кав'ярні "Старбакс", таксі "Убер", автовиробники "Мерседес", "Рено" та "Ніссан", мережа "Макдональдс".

З одного боку - надприбутки у величезній країні, з іншого - принциповість та відданість західним цінностям. Утім, йдеться вже не просто про заплямовану репутацію від продовження бізнесу в росії. Відколи російську економіку перевели на режим військового часу, усі виплати до бюджету кремля - це ніщо інше, як пособництво у війні.