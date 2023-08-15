Обговорили перебіг бойових дій : Зеленський відвідав Запорізький напрямок [ Редагувати ]
У вівторок, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський оглянув передове хірургічне відділення на Запоріжжі, де надають медичну допомогу бійцям із Таврійського напрямку. Щодня через відділення проходить до 200 поранених.
Оглянув палати, обладнання, поспілкувався з персоналом і бойовими медиками. Обговорили їхні потреби.
"Дякую вам за службу, дякую за те, що захищаєте Україну на такому важливому Південному напрямку, бережете життя наших хлопців! І себе бережіть обов’язково", - додав він.
Також голова держави зустрівся з командуванням 65-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання у складі ОСУВ "Таврія" на Оріхівському напрямку.
Обговорили перебіг бойових дій на ділянках фронту, які належать до зони відповідальності бригади, проблемні питання, потреби.
"Україна пишається своїми воїнами, які роблять усе, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Дякую за службу", - сказав Зеленський.
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