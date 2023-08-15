росіяни продають путінські нагороди за Кримський міст [ Редагувати ]
Поки у кремлі витрачають мільярди на війну в Україні - простим росіянам жити стало гірше. Не вистачає банально на харчі та ліки. І про це вже не соромляться говорити навіть пропагандистські ЗМІ. Відкрито розказують, що росіяни продають нагороди за будівництво Кримського мосту. Владислав Політ - розкаже більше.
2018 рік. Чотири роки після незаконної анексії росією українського Криму. Країна-агресорка урочисто відкриває недобудований міст через Керченську протоку. Споруда фактично сполучила територію рф з окупованим українським півостровом.
Та страх і невпевненість - перебив пафос під час відкриття. А також типові гасла російської пропаганди, мовляв, "побудувати таке більше у світі не зможе ніхто". Одним словом "анологовнєт", як і зазвичай у росії. Куди ж без цього - було й урочисте нагородження тих, хто будував незаконний Кримський міст.
Аж раптом флагман російського мостобудування дав тріщину. Та ще й не один раз.
Як наслідок - уже вкотре перекритий міст і затори з автомобілів. Водночас саме після останньої "бавовни" на Кримському мосту - російські ЗМІ почали розповсюджувати негативні для кремлівського режиму новини. Мовляв, росіяни розпродують путінські нагороди за будівництво мосту. Відповідних оголошень безліч на інтернет-майданчиках.
- Росіяни, які продають медалі від путіна, пояснили свій вчинок.
- Тюменець заради трактора продає медаль, якою його нагородив путін.
- "Просто потрібні гроші". Нагороди почали продавати.
Причина єдина - в людей банально не вистачає грошей "на життя". Як зазначили в росЗМІ, нагороджені й продають путінські медалі, щоби закрити борги, купити ліки, а дехто навіть трактор. Тож попри гучне відкриття Керченського мосту та витрачених на нього близько чотирьох мільярдів доларів - із відзнаками будівельники прощаються легко.
- Усе просто, просто потрібні гроші, ось і все. Дуже просто все, банально. Хочу на здоров`я витратити, на лікування.
- Важка фінансова ситуація. Просто потрібні гроші, щоби закрити борги.
- Та просто не бачу сенсу її зберігати. Не вистачає на життя, треба більше.
- Тюменець вирішив, що на зароблені від продажу кошти зможе придбати свою давню мрію - трактор.
Ціни на такі медалі - від 10 тисяч до мільйона рублів. Щоправда, їхні власники в коментарях для російських видань зізнаються: купляти їхні лоти ніхто не поспішає.
Тож поки режим країни-агресорки зводив мости за мільярди, штампував медальки на десятки мільйони рублів, а нині витрачає величезні суми на пропаганду та війну, все більше росіян, які так тішилися відкриттю того ж таки Кримського мосту, живуть у злиднях (кожен сьомий - за межею бідності). Та й навіть не можуть скористатися своєю в лапках "гордістю" - мостом. Бо ж там - то "бавовна", то "задимленість".
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