Ціни на такі медалі - від 10 тисяч до мільйона рублів.

Поки у кремлі витрачають мільярди на війну в Україні - простим росіянам жити стало гірше. Не вистачає банально на харчі та ліки. І про це вже не соромляться говорити навіть пропагандистські ЗМІ. Відкрито розказують, що росіяни продають нагороди за будівництво Кримського мосту. Владислав Політ - розкаже більше.

2018 рік. Чотири роки після незаконної анексії росією українського Криму. Країна-агресорка урочисто відкриває недобудований міст через Керченську протоку. Споруда фактично сполучила територію рф з окупованим українським півостровом.

Та страх і невпевненість - перебив пафос під час відкриття. А також типові гасла російської пропаганди, мовляв, "побудувати таке більше у світі не зможе ніхто". Одним словом "анологовнєт", як і зазвичай у росії. Куди ж без цього - було й урочисте нагородження тих, хто будував незаконний Кримський міст.

Аж раптом флагман російського мостобудування дав тріщину. Та ще й не один раз.

Як наслідок - уже вкотре перекритий міст і затори з автомобілів. Водночас саме після останньої "бавовни" на Кримському мосту - російські ЗМІ почали розповсюджувати негативні для кремлівського режиму новини. Мовляв, росіяни розпродують путінські нагороди за будівництво мосту. Відповідних оголошень безліч на інтернет-майданчиках.

Росіяни, які продають медалі від путіна, пояснили свій вчинок. Тюменець заради трактора продає медаль, якою його нагородив путін. "Просто потрібні гроші". Нагороди почали продавати.

Причина єдина - в людей банально не вистачає грошей "на життя". Як зазначили в росЗМІ, нагороджені й продають путінські медалі, щоби закрити борги, купити ліки, а дехто навіть трактор. Тож попри гучне відкриття Керченського мосту та витрачених на нього близько чотирьох мільярдів доларів - із відзнаками будівельники прощаються легко.

Усе просто, просто потрібні гроші, ось і все. Дуже просто все, банально. Хочу на здоров`я витратити, на лікування. Важка фінансова ситуація. Просто потрібні гроші, щоби закрити борги. Та просто не бачу сенсу її зберігати. Не вистачає на життя, треба більше. Тюменець вирішив, що на зароблені від продажу кошти зможе придбати свою давню мрію - трактор.

Ціни на такі медалі - від 10 тисяч до мільйона рублів. Щоправда, їхні власники в коментарях для російських видань зізнаються: купляти їхні лоти ніхто не поспішає.

Тож поки режим країни-агресорки зводив мости за мільярди, штампував медальки на десятки мільйони рублів, а нині витрачає величезні суми на пропаганду та війну, все більше росіян, які так тішилися відкриттю того ж таки Кримського мосту, живуть у злиднях (кожен сьомий - за межею бідності). Та й навіть не можуть скористатися своєю в лапках "гордістю" - мостом. Бо ж там - то "бавовна", то "задимленість".