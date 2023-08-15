У Києві-Печерській лаврі стартували курси духовного відновлення для бійців [ Редагувати ]
Реабілітація для душі. На території Києво-Печерської лаври урядовці запроваджують курси духовного відновлення. Військових будуть знайомити з релігійними практиками, залучатимуть до творчих майстер-класів та екскурсій сакральними місцями.
Згодом програму планують поширити по всій Україні. Роман Барашев побував на одному з перших тренінгів.
Веніїл Тернавський, капелан 19-ї ракетної бригади:
Кожен вірить, що він повернеться живий-здоровий додому. Якщо це не віра в Бога, то віра в бодай найкраще, але абсолютно невіруючих людей на фронті не існує.
Веніїл - військовий священник. Учора опікувався духовними проблемами бійців-ракетників. Сьогодні відновлює свої духовні сили з пензликом у руках. Пише лік Архистратига Михаїла.
Веніїл Тернавський, капелан 19-ї ракетної бригади:
Дуже подобається мені ця річ - власне іконопис. Але в силу посадових обов'язків, відсутності часу я цим не займаюся. Іконопис - це насамперед спокій. Той релакс, який допомагає розслабитися, забути про ті реалії, які нас чекають за стінами Лаври.
Розробники майстер-класу "Ізотерапія: ікона як мистецтво, віра і життя" наголошують: мистецтво здатне лікувати душевні травми.
Оксана Науменко, проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв України:
Перед тим, як писати, я зробила опитування. І майже 90% вперше тримають пензель в руках, і виходить справжнє диво, в роботах ми це можемо побачити.
Майстер-клас з ізотерапії проходить у рамках 7-денного тренінгу для капеланів. Військові священники відвідують театри, музеї, церкви, беруть участь у богослужіннях. У заповіднику "Києво-Печерська лавра" хочуть, аби курси духовного відновлення пройшли якомога більше військовослужбовців.
Максим Остапенко, в. о. директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра":
Відновити духовні сили наших воїнів, людей, хто постраждав від війни, поранених, військовополонених і їх родин. Саме Лавра може виступити місцем духовного відновлення.
Ростислав Карандєєв, в. о. міністра культури та інформаційної політики України:
Метою програми є певне внутрішнє перезавантаження тих людей, які потрапляють сюди.
Практику духовного перезавантаження для військовослужбовців урядовці планують запровадити й в інших історико-культурних заповідниках та культурних центрах держави.
Ростислав Карандєєв, в. о. міністра культури та інформаційної політики України:
Однозначно Міністерство вітає таку ініціативу національного заповідника "Київсько-Печерська лавра". Зараз на часі все, що сприяє нашій силі, нашій обороні.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Обороноздатність - це не тільки зброя, а внутрішні переконання, дух і віра. І тільки з цим всередині можна перемагати.
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