У вівторок, 15 серпня, окупаційні війська обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Унаслідок обстрілів травмовано 29-річну мешканку обласного центру.

У прокуратурі уточнили, що 15 серпня російські війська обстрілювали місто Херсон та населені пункти області. Попередньо, ворог завдавав ударів з артилерії та скидав авіабомби на мирні поселення.

Було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.