Окупанти вдарили по Херсону: травмовано жінку [ Редагувати ]
У вівторок, 15 серпня, окупаційні війська обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Унаслідок обстрілів травмовано 29-річну мешканку обласного центру.
У прокуратурі уточнили, що 15 серпня російські війська обстрілювали місто Херсон та населені пункти області. Попередньо, ворог завдавав ударів з артилерії та скидав авіабомби на мирні поселення.
Було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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