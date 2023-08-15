США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Що до нього увійде? І коли обіцяють поставки озброєння? Розповість наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Держсекретар Блінкен оголосив про пакет озброєнь на 200 мільйонів доларів. І це здебільшого боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування. Це по суті "допоміжний пакет" для контрнаступу, в якому те, чого саме "тут і зараз", на цьому етапі не вистачало на фронті. Оскільки штати, поставивши сучасну зброю, намагаються не допустити "снарядного голоду", тому більше і не роблять великих пауз між виділенням та відправкою нових пакетів, як було раніше.

Розумію, що всіх цікавить більше деталей. І їх якраз повідомили у Держдепі, пояснивши, що до нового траншу увійшли, зокрема, ракети для зенітних комплексів Patriot, снаряди для HIMARS, протитанкові ракетні комплекси TOW і Javelin.

У Держдепі також пояснюють, що ці 200 мільйонів беруть із резервів, які знайшов у себе Пентагон, бо раніше він переоцінив вартість поставок Україні. І те, що я чую і від дипломатів, і від військових - цих грошей, що залишаються в бюджеті, точно має вистачити до кінця вересня. А із жовтня вже буде новий кошторис. Тобто якихось перебоїв із поставками для фронту чи фінансовою допомогою Україні бути не має, за цим слідкують.

Варто звернути увагу на слова Блінкена щодо виділення цієї зброї.

росія розв'язала цю війну і може припинити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та зупинивши жорстокі напади. Доки росія не зробить цього, Сполучені Штати, їхні союзники та партнери будуть єдині з Україною стільки, скільки потрібно.

Випадкових слів і меседжів у заявах такого рівня не буває, то ж Держдеп вустами особисто Блінкена ще раз дає зрозуміти, що допомога буде, що фінансування не припинять - навіть попри критичні голоси, які лунають тут, у Конгресі. Переконують у цьому і в Білому домі.

Речниця адміністрації Байдена запевняла у збереженні двопартійної підтримки України. Сказала: Конгрес досі демонстрував готовність надавати Києву масштабну військову та економічну допомогу, і немає підстав говорити, що це зміниться. Ось послухайте.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Ми впевнені, що ця підтримка буде зберігатися на тлі нашої спільної роботи над забезпеченням українців всім, що їм необхідно. Сподіваємося, що бачитимемо це й надалі. Ми продовжуємо взаємодіяти з членами Конгресу, щоб пояснити всю важливість - і віримо, що підтримка такого фінансування продовжиться на двопартійній основі.

Жан-П'єр каже, що уряд проводить постійні консультації із конгресменами саме щодо виділення нового фінансового пакета, у якому є 13 мільярдів на екстрену військову допомогу Києву, і 8 з половиною мільярдів на сприяння Україні та її сусідам у сфері економіки та безпеки. Підуть ці гроші, зокрема, і на поставки нової зброї.

Щодо зброї. Український посол Оксана Маркарова разом із конгресвумен Марсі Каптур відвідали завод в Огайо, де виготовляють та ремонтують бронетехніку для України.

І ось вийшовши до преси, конгресвумен повідомила, що, тут буду цитувати, "31 один "Абрамс" з цього заводу мають поставити в Україну" і - знову цитата - "кілька десятків з них вже відправлені й на шляху до України".

До цього була лише інформація, що перші "Абрамси" Україна за планом має отримати у вересні. І тому, якщо вірити конгресвумен, а підстав сумніватися в її словах немає, це перше підтвердження, що поставка бронетехніки вже в дорозі. Послухаймо фрагмент з місцевих новин.

Марсі Каптур, конгресвумен:

Це насправді велика справа, зважаючи на можливості цих танків. Рішення, які потрібно прийняти щодо іншого військового обладнання (таких як повітряні можливості) ще не були ухвалені, наскільки мені відомо. Проте цей крок дуже важливий, тому що це "сухопутна війна", і ви повинні мати більше потужностей на землі, щоб перемогти. Отже, це велика новина для нашої країни, і велика новина для України.

Під "рішенням, яке і досі не ухвалене", Марсі має на увазі поставки F-16. Але бачите, і про "Абрамси" колись казали, що їх Україна не отримає. Отже, політика щодо надання зброї щоразу змінюється і дуже серйозно.