Українка Марина В'язовська стала другою жінкою у світі, яка здобула найпрестижнішу премію Філдса. Яку ж задачу розв'язала вчена?

5 липня 2022 року став історичним днем для українських вчених. Математикиня Марина Вязовська стала другою у світі жінкою, яка здобула найпрестижнішу премію Філдса.

Я була дуже щаслива, бо не так багато цих нагород надається. Максимум 4 людини на кожні 4 роки.

В'язовська розв'язала геометричну задачу про пакування сфер. Тій вже понад чотириста років. Відповідь на неї науковиця шукала кілька років. І перемогла. Марина отримала звання та 15 тисяч доларів. Гроші передала на допомогу Україні.

Лауреатка - випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка механіко-математичного факультету. У 2007 році закінчила магістратуру в німецькому університеті Кайзерслаутерн. У 2013 здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті. Наразі математикиня працює у Швейцарському технічному інституті Лозанни, де очолює кафедру теорії чисел. Цей інститут допомагає Україні грошовими зборами. Та й сама Марина хоче започаткувати для українців онлайн-курси.

У свої 39 Марина має сімʼю: двох дітей та чоловіка, з яким разом працюють. В планах науковиці тепер отримати премію Абеля.