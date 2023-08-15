У вівторок, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав наші бойові бригади.

Учора – ми були на Донеччині, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія".

"Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і в усіх реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони", - додав він.

Мав честь нагородити наших воїнів: солдатів, сержантів, офіцерів. Пишаюся кожним! І дякую, хлопці, за ваші шеврони.

"Українська мета очевидна: ми переможемо та забезпечимо Україні силу, яка дозволить гарантувати надійний мир. І я дякую кожному нашому воїну – усім, хто бʼється заради України, – усім волонтерам, які допомагають, і всім українцям та українкам, які відчувають, що вони на війні, а отже, допомагають обороні", - звітував президент.