Замість старовинного маєтку VIP-апартаменти. У столиці не вщухає скандал навколо 200-річної садиби, яку зруйнували заради зведення кількаквартирного будинку. Знесений маєток, хоча й вважався найстарішим у районі, але жодного охоронного статусу не мав.

Чому так вийшло - розкаже Даніїл Снісар.

Це будинок був по вулиці Ярославській. Понад 100 років йому. Оці дядьки його розбирають.

Поділ. Історичний центр столиці. Це те, що лишилося від найстарішого будинку на вулиці Ярославській. Минулого тижня об'єкт зрівняли із землею за лічені години.

Катерина Бутко, голова громадської ради при НАЗК:

Будинок побудований в 1811 році. Це є приклад дерев'яної побудови старого Подолу. І насправді таких будинків майже не збереглося. О 5 ранку відразу після закінчення повітряної тривоги приїхали техніки й почали демонтаж цього будинку.

Зруйнувати будівлю вирішив її власник - бізнесмен і юрист, Сергій Боярчуков. Права власності на приміщення він набув ще у 2007 році. А потім орендував й саму земельну ділянку.

Бізнесмен каже: зробив все законно. А на місті двохсотлітнього маєтку, тепер збирається зводити клубний будинок.

Сергій Боярчуков, забудовник:

По-перше, там не було ніякого повного знесення. Всі фундаменти й навіть одна стіна залишилася. По-друге, науково-технічне дослідження виконане Інститутом будівельного виробництва, де зазначено, що конструкція пошкоджена, через що не може бути забезпечена подальша експлуатація.

Катерина Бутко, голова громадської ради при НАЗК:

Але реконструкція, дуже типово, на жаль, для Києва, виявилася повністю демонтажем до фундаменту. Також з 2015 року цей будинок мав отримати статус пам'ятки архітектури. Але, на жаль, через зволікання відповідного департаменту КМДА він так і не отримав цього статусу.

Це підтвердили й в міністерстві культури. Там зазначили, що не мали юридичних підстав забороняти реконструкцію. Проте про повне знесення - не йшлося.

Ростислав Карандєєв, в.о. міністра культури та інформаційної політики:

На жаль, ті, хто мусив би опікуватися об'єктами культурної спадщини, а саме фахівці столичного управління охорони культурної спадщини, не знайшли можливості звернути увагу на цей об'єкт. Було встановлено, що за даною адресою будівля не має статусу пам'ятки. Вона не віднесена й до щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Не мала статусу цінної історичної забудови. Це реєстри, які ведуться міською владою.

Жодних дозволів на знесення міська влада не давала. Про це написав Віталій Кличко на своїй сторінці в телеграмі.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Щодо кричущого випадку знесення понад 200-річного будинку на Подолі. На що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень. Я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста.

Дмитро Калько, адвокат, правозахисник, член громадської ради КМДА:

Цей власник об'єкта нерухомості отримав повний пакет документів, згідно з нормами законодавства. І міський голова у своєму пості не зазначив жодної норми, пункту у цьому договорі, що саме порушено власником. Хай навіть і недобросовісним, який знав, що об'єкт де-факто є пам'яткою архітектури. Саме обов'язок суб'єкта владних повноважень, місцевої влади вчинити дії, щоб такий об'єкт набув юридичного статусу.

За фактом знищення будинку - у поліції відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікують як самоправство.