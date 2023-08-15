Окупанти обстріляли село в Херсонській області: є поранені [ Редагувати ]
У вівторок, 15 серпня, окупанти обстріляли село Львів Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
Троє мирних жителів отримали поранення.
За інформацією відомства, під вогнем знаходилися житлові квартали населеного пункту.
В результаті ворожих ударів поранення отримали троє людей. Двох чоловіків, 40 і 46 років, і 64-річну жінку госпіталізовано до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.
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