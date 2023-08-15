Дітям, школи яких зруйновані, пропонують перевестися до навчальних закладів у сусідні села.

До нового навчального року залишається трохи більше двох тижнів. З 1 вересня освітній процес проходитиме в трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. Повідомляють в Міносвіти.

Форма навчання залежатиме від того, чи мають школи укриття, або це дозволяє логістика - переїхати з однієї школи в іншу поруч, де є бомбосховище. Але для цього потрібно мати власний шкільний автопарк.

І старт навчального року - болюче питання зараз для 113 шкіл Миколаївщини. Внаслідок російських обстрілів вони пошкоджені або зруйновані.

Тож, чи шукає влада варіанти для учнів цих закладів? Знають мої колеги.

У понівеченому шкільному класі на дошці напис - 24 лютого. Останній день вчителювання Діни Шевченко у Мирнівській школі.

Діна Шевченко - вчителька початкових класів:

Тут залишилося 24 лютого. Ця дошка про те, що ти йшла до школи й бачила дітей, бачила сміх. Зараз я бачу їх теж, тільки дистанційно, але хотілося, що ми зустрілися, як раніше.

Тепер затишна будівля школи - це купа уламків і розбитих приміщень. Коли окупанти обстрілювали село з танків та артилерії, снаряди влучили й в навчальний заклад.

Діна Шевченко - вчителька початкових класів:

Зараз я приходжу до школи, і тільки з сумом і слізьми можу дивитися на цю школу. Гарну, свіжу, новеньку. Коли дітки бігали, був сміх, була радість. Було бажання ходити працювати, а зараз стоїш, плачеш.

Діна пропрацювала вчителькою молодших класів 8 років.

Діна Шевченко - вчителька початкових класів:

Тут був і телевізор, і побутова техніка, і дитячий відпочинок, і комп'ютер. Все - для наших дітей.

Школу у Мирному відвідували 60 школярів. Улюбленими уроками 9-класника Олександра були фізкультура та інформатика.

Олександр Терезюк - житель села Мирне:

Найбільше я сумую за спортзалом. Я там найбільшу частину проводив. Згадую інформатику тоже, постійно сиділи. В мене був однокласник, то ми постійно додатки робили.

Олександр та два його товариші - зараз єдині школярі на все Мирне. Хлопці мріють про очне навчання.

Олександр Терезюк - житель села Мирне:

Коли так сидиш слухаєш, то воно на багато краще розумієш, чим на онлайні. В школі краще можна побігати, так можна побігати, поспілкуватися з друзями, з усіма.

Проте як відновити руїни сільської школи?

Діна Шевченко - вчителька початкових класів:

Школу ніхто не буде відновлювати й ніхто не буде відбудовувати.

Таких майже до цеглини понищених шкіл на Миколаївщині зо два десятки. Більше сотні - пошкоджені.

Алла Веліховська - директорка Департаменту освіти й науки Миколаївської обласної військової адміністрації:

Певні школи будуть відбудовуватися за державний кошт, певні, як я вже сказала, наприклад, за кошти ЮНІСЕФ, ООН, Save the Children тощо.

Проте спершу обласні чиновники мають ухвалити рішення про відбудову. Враховуватимуть безпеку, висновки комісії та наявність учнів.

Алла Веліховська - директорка Департаменту освіти й науки Миколаївської обласної військової адміністрації:

Є певні місця, де до сьогодні не спокійно. Зрозуміло, що ми не говоримо про Очаків, поки що ми не говоримо про Куцурубську громаду, ми поки що не говоримо про Кінбурн, де у нас в окупації знаходяться два навчальних заклади. В опорних закладах повинно бути не менше 200 осіб, і якщо це звичайний заклад - не менше 350.

Дітям, школи яких зруйновані, пропонують перевестися до навчальних закладів у сусідні села. Туди учнів возитимуть автобуси.

Алла Веліховська - директорка Департаменту освіти й науки Миколаївської обласної військової адміністрації:

У нашій області було закуплено 19 автобусів. Вже 16 ми передали.

Олександр уже вирішив: навчатиметься у селі неподалік.

Олександр Терезюк - житель села Мирне: