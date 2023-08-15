На Миколаївщині зруйновано 113 шкіл: як там навчатимуться учні [ Редагувати ]
До нового навчального року залишається трохи більше двох тижнів. З 1 вересня освітній процес проходитиме в трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. Повідомляють в Міносвіти.
Форма навчання залежатиме від того, чи мають школи укриття, або це дозволяє логістика - переїхати з однієї школи в іншу поруч, де є бомбосховище. Але для цього потрібно мати власний шкільний автопарк.
І старт навчального року - болюче питання зараз для 113 шкіл Миколаївщини. Внаслідок російських обстрілів вони пошкоджені або зруйновані.
Тож, чи шукає влада варіанти для учнів цих закладів? Знають мої колеги.
У понівеченому шкільному класі на дошці напис - 24 лютого. Останній день вчителювання Діни Шевченко у Мирнівській школі.
Діна Шевченко - вчителька початкових класів:
Тут залишилося 24 лютого. Ця дошка про те, що ти йшла до школи й бачила дітей, бачила сміх. Зараз я бачу їх теж, тільки дистанційно, але хотілося, що ми зустрілися, як раніше.
Тепер затишна будівля школи - це купа уламків і розбитих приміщень. Коли окупанти обстрілювали село з танків та артилерії, снаряди влучили й в навчальний заклад.
Діна Шевченко - вчителька початкових класів:
Зараз я приходжу до школи, і тільки з сумом і слізьми можу дивитися на цю школу. Гарну, свіжу, новеньку. Коли дітки бігали, був сміх, була радість. Було бажання ходити працювати, а зараз стоїш, плачеш.
Діна пропрацювала вчителькою молодших класів 8 років.
Діна Шевченко - вчителька початкових класів:
Тут був і телевізор, і побутова техніка, і дитячий відпочинок, і комп'ютер. Все - для наших дітей.
Школу у Мирному відвідували 60 школярів. Улюбленими уроками 9-класника Олександра були фізкультура та інформатика.
Олександр Терезюк - житель села Мирне:
Найбільше я сумую за спортзалом. Я там найбільшу частину проводив. Згадую інформатику тоже, постійно сиділи. В мене був однокласник, то ми постійно додатки робили.
Олександр та два його товариші - зараз єдині школярі на все Мирне. Хлопці мріють про очне навчання.
Олександр Терезюк - житель села Мирне:
Коли так сидиш слухаєш, то воно на багато краще розумієш, чим на онлайні. В школі краще можна побігати, так можна побігати, поспілкуватися з друзями, з усіма.
Проте як відновити руїни сільської школи?
Діна Шевченко - вчителька початкових класів:
Школу ніхто не буде відновлювати й ніхто не буде відбудовувати.
Таких майже до цеглини понищених шкіл на Миколаївщині зо два десятки. Більше сотні - пошкоджені.
Алла Веліховська - директорка Департаменту освіти й науки Миколаївської обласної військової адміністрації:
Певні школи будуть відбудовуватися за державний кошт, певні, як я вже сказала, наприклад, за кошти ЮНІСЕФ, ООН, Save the Children тощо.
Проте спершу обласні чиновники мають ухвалити рішення про відбудову. Враховуватимуть безпеку, висновки комісії та наявність учнів.
Алла Веліховська - директорка Департаменту освіти й науки Миколаївської обласної військової адміністрації:
Є певні місця, де до сьогодні не спокійно. Зрозуміло, що ми не говоримо про Очаків, поки що ми не говоримо про Куцурубську громаду, ми поки що не говоримо про Кінбурн, де у нас в окупації знаходяться два навчальних заклади. В опорних закладах повинно бути не менше 200 осіб, і якщо це звичайний заклад - не менше 350.
Дітям, школи яких зруйновані, пропонують перевестися до навчальних закладів у сусідні села. Туди учнів возитимуть автобуси.
Алла Веліховська - директорка Департаменту освіти й науки Миколаївської обласної військової адміністрації:
У нашій області було закуплено 19 автобусів. Вже 16 ми передали.
Олександр уже вирішив: навчатиметься у селі неподалік.
Олександр Терезюк - житель села Мирне:
Тут буде відкриватися школа у селі Шевченкове. Це неподалік. І казали, що автобус буде возить.
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