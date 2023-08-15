Зеленський про спілкування з військовими: все, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський після свого візиту до військових у Запорізьку область пообіцяв обговорити поточні потреби бійців ЗСУ на Ставці верховного головнокомандувача.
Про це повідомляє глава України у Facebook.
"Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були у Донецькій, сьогодні - різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія", - йдеться у повідомленні.
Він разом із генералом Олександром Тарнавським були в розташуванні 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус - 116-та, 117-та та 118-та бригади.
Також він відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів.
"Поспілкувалися з комбригами і комбатами про потреби наших воїнів - те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці", - сказав президент.
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