Президент України Володимир Зеленський після свого візиту до військових у Запорізьку область пообіцяв обговорити поточні потреби бійців ЗСУ на Ставці верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє глава України у Facebook.

"Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були у Донецькій, сьогодні - різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія", - йдеться у повідомленні.

Він разом із генералом Олександром Тарнавським були в розташуванні 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус - 116-та, 117-та та 118-та бригади.

Також він відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів.

"Поспілкувалися з комбригами і комбатами про потреби наших воїнів - те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці", - сказав президент.