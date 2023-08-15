Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України [ Редагувати ]
Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України", - йдеться у повідомленні.
За словами президента, загалом вже приєдналися 15 країн.
"Дякую прем'єр-міністру Дімітару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - додав Зеленський.
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