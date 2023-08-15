Україна не має жодного відношення до планів російської федерації влаштувати провокацію на Курській атомній електростанції.

Про це повідомляє секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції", - сказав він.

Данілов підкреслив, що Україна не виключає будь-якого розвитку подій, проте до цього вона не має жодного відношення.

"Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об’єкти військового призначення", - пояснив секретар РНБО.