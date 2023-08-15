Данілов про підготовку рф провокації на Курській АЕС: ми не маємо до цього жодного стосунку [ Редагувати ]
Україна не має жодного відношення до планів російської федерації влаштувати провокацію на Курській атомній електростанції.
Про це повідомляє секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.
"Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції", - сказав він.
Данілов підкреслив, що Україна не виключає будь-якого розвитку подій, проте до цього вона не має жодного відношення.
"Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об’єкти військового призначення", - пояснив секретар РНБО.
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