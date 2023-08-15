Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, вдарили ракетами по Львову. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє Патрульна поліція України у Telegram.

У поліції оприлюднили відео, де можна помітити, як правоохоронці проводили евакуацію людей з житлової будівлі. Там через атаку окупантів почалася пожежа.

"Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог продовжує підступно знищувати все на своєму шляху", - наголошують поліцейські.