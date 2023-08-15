Обстріл Львова: у поліції показали перші хвилини після атаки [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, вдарили ракетами по Львову. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.
Про це повідомляє Патрульна поліція України у Telegram.
У поліції оприлюднили відео, де можна помітити, як правоохоронці проводили евакуацію людей з житлової будівлі. Там через атаку окупантів почалася пожежа.
"Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог продовжує підступно знищувати все на своєму шляху", - наголошують поліцейські.
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