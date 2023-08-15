Пропозиція одного з чиновників НАТО для України здати території в обмін на членство в Альянсі є дивним вкидом.

Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, заява керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена є "досить дивною".

"(Єнссен - ред.) заявив, що нам потрібно розглядати питання здачі наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", - зазначив Данілов.