З Урожайного в Донецькій області вдалося евакуювати трьох людей - ОВА [ Редагувати ]
В селі Урожайне (Донецька область) тривають жорстокі бої, військовим ЗСУ вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати трьох людей.
Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
За словами Кириленка, у селі досі тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів мова не ведеться.
"Тим більше повторюю, вказані населені пункти вони фактично зруйновані ворожою артилерією та РСЗВ", - сказав очільник області.
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