В селі Урожайне (Донецька область) тривають жорстокі бої, військовим ЗСУ вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати трьох людей.

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами Кириленка, у селі досі тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів мова не ведеться.

"Тим більше повторюю, вказані населені пункти вони фактично зруйновані ворожою артилерією та РСЗВ", - сказав очільник області.