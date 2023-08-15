Державна прикордонна служба Латвії повідомила у вівторок про введення мобілізації своїх співробітників з метою посилення контролю на ділянці кордону з Білоруссю. Про це йдеться в повідомленні служби.

Рішення щодо мобілізації прикордонників було прийнято через "різке зростання гібридної загрози на латвійсько-білоруському кордоні за останній день", під час якого було зафіксовано 96 випадків незаконного перетину кордону між Латвією та Білоруссю.

Також Державна прикордонна служба Латвії зазначила, що влада Білорусі посилює свою роль у організації незаконного потоку мігрантів, існують докази щодо збільшення ризику загрози.