41:17 на користь України: OSINT Oryx опублікували втрати техніки армії рф і ЗСУ [ Редагувати ]
У період 11-14 серпня російська армія втратила в Україні 41 одиницю техніки, а ЗСУ - 17. Такі дані оприлюднив проект OSINT Oryx, який аналізує хід війни в Україні та втрати техніки на основі відкритих і доведених даних.
Найбільш характерним є співвідношення по танках і БМП - 23:3 на користь України. Дане співвідношення свідчить про те, що у російському генштабі, зважаючи на все, визнали український контрнаступ на Півдні таким, що втратив свій потенціал, і пішли у наступ на низці напрямків.
Внаслідок невдалої атаки біля села Андріївка на Бахмутському напрямку російська армія втратила три новітні танки Т-90М "Прорив", МТ-ЛБ та БМП.
Водночас ЗСУ за останні дні втратили біля Зеленого Гаю у Миколаївській області дві пускові установки ЗРК С-300 і пункт управління ЗРК. Аналітики вважають це важковідновною втратою, яка свідчить про нестачу фронтової ППО та необхідність підводити С-300 ближче до лінії фронту.
Загальні втрати у військовій техніці з 24.02.2022 р.:
Нагадаємо, що офіційні дані Генштабу ЗСУ щодо втрат російських окупантів станом на ранок 15 серпня виглядають так:
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