Футбольний клуб з Саудівської Аравії "Аль-Хіляль" офіційно оголосив про перехід бразильського форварда французького "Парі Сен-Жермен" Неймара.

Саудівський клуб виклав у Twitter відеоролик, присвячений підписанню зіркового футболіста. Найближчим часом 31-річний Неймар почне тренування з його новою командою.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

