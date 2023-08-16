Футбольний клуб з Саудівської Аравії "Аль-Хіляль" офіційно оголосив про перехід бразильського форварда французького "Парі Сен-Жермен" Неймара.

Саудівський клуб виклав у Twitter відеоролик, присвячений підписанню зіркового футболіста. Найближчим часом 31-річний Неймар почне тренування з його новою командою.

Сума трансферу Неймара до "Аль-Хіляля" з ПСЖ не розголошується. Не розкривається і термін угоди.

За даними спортивної газети LʼEquipe, Неймар погодився перейти до саудівського клубу на два сезони з можливістю продовження контракту. Зарплата Неймара у клубі становитиме майже 80 млн євро на рік. ПСЖ отримає за Неймара трохи менше ніж 100 млн євро.

У своїй кар'єрі Неймар виступав за бразильський "Сантос" й іспанську "Барселону". У 2017 році він перейшов до ПСЖ за рекордні 222 млн євро. Також Неймар виступає за національну збірну Бразилії.

У травні ЗМІ писали, що "Аль-Хіляль" запропонував Ліонелю Мессі контракт на 1,2 млрд євро, однак той відмовився.

Нагадаємо, португальський форвард Кріштіану Роналду з початку 2023 року виступає за клуб "Аль-Наср" з Ер-Ріяда.

У червні саудівський клуб "Аль-Іттіхад" оголосив про перехід французького футболіста Каріма Бензема.