У середу, 16 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення в Україну.

Розпочалася п’ятсот тридцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу "Калібр". Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та "Калібр". Крім цього було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Семенівка, Яснобродівка, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне, Нескучне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Лук'янівське, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали такі населені пункти як Понятівка, Херсон, Новодмитрівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На тлі зниження бойового духу особового складу військових підрозділів окупаційних військ, командування ворога все частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів. Так, в тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української деверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури". Однак, у даній будівлі, станом на 13 серпня цього року, перебуває особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії рф із числа колишніх ув’язнених.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.